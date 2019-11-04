《專家之言－葉尚志》資金輪流炒作不同板塊，２７４００關鍵阻力

《專家之言》上周五（１日）受Ａ股帶動，港股連升第二日，漲１９４點，企穩二萬七收市

，是一個半月以來首次。內地拆息市場表現向好，顯示短期資金緊張情況有所改善，內房股普遍

走高，其中，時代中國（０１２３３）漲５﹒６９％，融創（０１９１８）升３﹒９２％，而在

１０月下旬配股的潤地（０１１０９），也重返配股價３３﹒６５元以上水平。繼手機設備股及

半導體股在上周四（３１日）領漲後，５Ｇ概念股也集體上揚，中通服（００５５２）飆

１１﹒１３％，京信通信（０２３４２）走高８﹒２８％，有利市場氣氛的保溫提振。



＊能否破２７４００，成中短期後市走勢關鍵＊



恆指上周五低開高走，並且以接近全日最高位２７１０２點收市，在板塊出現輪動的情況下

，提振市場氣氛，大市能否進一步升破２７４００點阻力關口，是中短期後市走勢的關鍵。恆指

收報２７１０１點，上升１９４點或０﹒７２％。國指收盤報１０６２３點，上升８９點或０﹒

８４％。另外，港股主板成交金額有７９３億多元，而沽空金額有１０５﹒９億元，沽空比例１

３﹒３５％。至於升跌股份比例是９５１：７０８，日內漲幅超過１０％的股票有４１隻，而日

內跌幅超過１０％的股票有２２隻。



＊５Ｇ正式進入商用時代，５Ｇ股望繼續反彈＊



走勢上，恆指終於企穩２７０００點水平收市，創一個半月新高，初部支持位可以從

２６２００點上移至２６５００點，但也到了關鍵時點，能否進一步升破２７４００點阻力關口

，是接下來的觀察重點。正如早前指出，以４月高位３０２８０點延伸下來的下降軌阻力、

９月份反彈高位２７３６６點、以及２５０天線２７３７１點等結合來看，２７４００點可以看

作為恆指的重要向上突破關口，要升破這關口後才可出現突破性發展。

板塊方面，５Ｇ概念股也加入到板塊輪動的行列，工信部與三大電訊營運商已舉行了５Ｇ商

用啟動儀式，三大電訊營運商也正式公布了５Ｇ套餐，標誌著５Ｇ已正式進入商用時代。受消息

刺激，在第二和第三季經歷了深度調整的５Ｇ概念股，有望繼續成為資金追捧對象。



＊上海銀行同業拆息回落，有利活化Ａ股資金＊



現階段，由於市場對於本地股份依然存有戒心，Ａ股的表現如何，相信仍會是影響港股的主

要因素。回顧Ａ股１０月份表現，基本上是保持著平穩整固的狀態。外資流入的勢頭未改，１０

月份北水淨流入了３２１億元人民幣，雖然較９月的６４６億元人民幣大幅減少，但１０月國慶

黃金周長假，滬深股通也暫停了數天，假期因素影響到資金流量。

值得注意的是，ＭＳＣＩ將於１１月進行第三階段的增納Ａ股，估計外資流入的速度會再次

加快。反過來，內部資金能否活躍起來，將會是影響大市的其中一個重大因素。由於國慶長假期

關係，加上近期Ｐ２Ｐ線上借貸平台出現爆雷事件，內地短期資金從９月尾開始一直處於相對緊

張狀態，但近日已逐步舒緩。在隔夜和兩周ＳＨＩＢＯＲ出現回落後，上海銀行同業拆息的倒掛

情況已獲得改善，有利活化Ａ股內部資金。《第一上海首席策略師 葉尚志》

