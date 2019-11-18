《缸邊隨筆－張嘉碩》外資大鱷來了？



《缸邊隨筆》港局紛亂，不時有外資大鱷來沽空之傳聞。在社會紛亂加劇之時，這種外資大

鱷來了的消息，常使股民心驚膽顫；１９８７年股災、１９９８年索羅斯鱷之懼，會重複，還是

狼來了？

最近有紅色背景的人士在網上發言，指暴力示威者的暴力程度會升級，示威者背後有金主，

金主目的是令香港實施戒嚴，從而觸發金融市場下跌，從中獲利。

由於該人士的紅色背景，不少投資者自然高度重視，看是否果是內幕消息；對此，不妨作個

分析。

類似的外資大鱷趁港亂而來掠水之說，今次不是第一次。自這次社會事件以來，幾乎每屆期

指結算前都有傳出。今時１１月有，但上月，１０月；再上月，９月；以至再上月，８月，均有

傳。但見過鱷嗎？未見過，但市又確是跌了，是否有「暗鱷」，而非「明鱷」。要研，先要明

「鱷性」。



１﹒鱷魚獵物，先潛近，再兇噬。如噬不致急損恆指兩、三成，此鱷可能只是蜥蜴，非鱷，

若是，怕甚麼？

２﹒此鱷今時仍在布局，未現真身，以上兩點，如何判斷？



鱷獵物，會用上孫子的「山、林、風、火」局，此即：



入貨之時，似無動作，不動如山。入貨之時，不會張揚，靜如林。一般言這個布局期會在三

數月內，如斯短視，是因為鱷是以借來的錢去買做期貨按金，並會借人之股票來沽。凡借必有成

本價的，時間長，付息亦重，故只宜速戰，未可打持久戰。到部署好，便會出手快如風，其攻烈

如火，務求一招了。



＊港股是否易被一招了？＊



１９８７、１９８８年的港股恆指成分股數目只得３３隻，今時則有５０隻，擴展了成分股

數，即是鱷要來沽的本錢要大。更重要的是，目前這５０隻恆指成分股中，中資股比重佔多，如

阿爺力托Ａ股，則港股要跌，幅度亦有限。５０隻恆指成分股的比重，佔比逾２％的共１１隻，

共佔逾６３％。此１１大中除了匯控（００００５）、友邦（０１２９９）、港交所

（００３８８）、長和（００００１）四隻是港資，佔比約２６％外，其餘皆中資股，佔比逾

３７％。以５０隻恆指成分股佔比言，中資佔約６成多，外資大鱷今時如要能兇噬，得先要Ａ股

崩潰才可，在未來數月言，這個機會不大。

但假如美國通過了《香港人權與民主法案》又如何？的確，這是個威脅，但如果北京不出明

手，只訓示港府要以止暴制亂為重任時，這個法案之刀，亦無理由落下，於是恆指極可能於今時

水平上落，直到另有新因素湧現為止。



＊再大跌空間未必太大＊



這個所謂現水平上落又是甚麼水平？可看看恆指及最大佔比成分股的周線圖，不計基礎因素

，只從技術因素來看，這個未來的可能「鱷噬」將有多慘？普遍言，慘多５至１０％左右；這個

２０至３０％，變成無肉食，大鱷難有胃口。

不單如此，由於Ａ股（亦涉港股）跌幅已多，反而有些外資欲吸納Ａ股，其中一員是橋水。



＊有外資吸納Ａ股＊



１１月１３日，橋水披露了三季度持倉量，美股持倉位逐下，由二季度的１２７﹒５１億美

元，下調至１１３﹒８２億美元，對中國大盤ＥＴＦ持倉從３０６３﹒１萬美元增至

３４２０﹒８萬美元，對ＭＳＣＩ中國ＥＴＦ的持倉市值從２９７４﹒６萬美元，增至

３３８０﹒１萬美元。

市場上，永遠有人辭官歸故里，有人夤夜趕科場，這是雙向流動，無乜問題，最怕的是大家

走雞；或，有去無回。

由於橋水都加碼Ａ股，我等散戶又是否要聽狼來了？當然，今時港股是處內憂外患，投資者

可以無眼睇，但如港股跌多５至１０％，可以執此死雞？如何執，執哪些，之後再談。

《資深投資者 張嘉碩》

