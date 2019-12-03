《股壇解碼－戴名》特朗普劍走偏鋒；中國飛鶴孤芳自賞

《股壇解碼》特朗普上周突然旋風式到訪阿富汗，在朝鮮再次試射武器，香港人權法案剛通

過，中美貿易戰仍然懸而未決的時候，特朗普並沒有留在白宮密切關注局勢轉變，反而悄無聲息

的遠赴阿富汗，證明特朗普眼中最逼切解決的問題不在亞洲，反而是在中東地區，這證明了特朗

普在耶路撒冷問題上的立場並非無的放矢，畢竟美國在中東地區實在需要有一個好盟友。感恩節

銷情況並沒有受到貿易戰影響，據多個媒體透露銷情和去年相若，而且銷售價格亦沒有受關稅影

響，情況並不如之前媒體所指美國對中國商品新增的關稅最終將由美國消費者埋單，這次感恩節

的銷情正好給出對特朗普關稅政策的最好支持。美股臨近結算，走勢將以橫行為主，投資者宜謀

定而後動。



＊烽煙再起＊



朝鮮再次試射武器，加上網上傳聞台海局勢緊張，亞洲區域的地緣風險升溫，這些都有利日

圓走強，但傳聞日本有意推出類似美國的香港人權法案，假若法案真的出台，相信中日關係將會

再次跌落谷底，同時亦不利亞洲區經濟穩定。



＊流言四起＊



上周末國內多個網上媒體傳聞國內某大商業銀行對客戶從國內匯出資金作出某程度上的限制

，雖然事後很快就被官方闢謠，但空穴來風並非無因，相信國內對資金流出的監控會越來越緊，

巧合地人民銀行行長易綱在周日表示人民幣不會被工具化，也不會有量化寬鬆，匯率將維持在平

穩有序的水平，字裏行間為人民幣匯率大派定心丸，到底是否因為市場已經出現嚴重的資金流出

而需要行長出口術，還是外匯政策將會出現明顯轉向尚且需要時間證實，但可以猜測到國內的資

金流出情況已到了一個關鍵的地步。



＊後勁不繼＊



隨著期指結算完成，大戶在２７０００點附近累積淡倉，至於期權倉位方面，２６４００點

開始出現輕微建倉跡象，相信本月大市的支持位在２６４００點附近，不排除這個月的恆生指數

將在２６３００點至２７２００點區間遊走，投資者宜先觀望再部署。



＊股票簡評＊



中國飛鶴（０６１８６）主要在中國從事乳製品的生產和銷售，當中包括營養補充劑的銷售

業務。至於嬰幼兒配方奶粉產品則可分為高端嬰幼兒配方奶粉及普通嬰幼兒配方奶粉兩大類別。

集團重點瞄準國內的高端配方奶粉市場，數據顯示從２０１４年開始，嬰幼兒配方奶粉的高端產

品市場規模從３５３億元增長至去年（１８年）的９２９億元，複合增長率高達２７﹒３％，單

從數據上看是非常不錯，但當中包含了進口和本土的品牌，中國飛鶴的以一個國內品牌的身份能

佔據多少的市場份額是未知之數，畢竟國內消費者到目前為止對國外品牌的信心還是佔優。

集團亦以Ｖｉｔａｍｉｎ Ｗｏｒｌｄａ ＵＳＡ品牌在美國透過自營店和線上渠道銷售營

養補充品，中美貿易戰越演越烈會否影響到中國飛鶴日後在美國的經濟利潤是一個不確定。另外

集團在國內高端奶粉市場排名第二和超高端市場排名第一的數據也是有所保留，由於國內還是一

個未完全公開的市場，中國飛鶴的實際競爭力到哪個水平還有待印證。集團之前受ＧＭＴ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ狙擊造空，其中一個理由是經歷了多年的高增長和盈利，集團沒有派息給股東

，加上幾年前中國飛鶴從美國退市後，今年又再在香港上市，既然手握大量現金又為何要上市集

資，這個也是疑問之一。中國飛鶴自比高端奶粉第一股，真正的實力還有待考驗，在種種的不確

定因素下，現階段的估值偏高，投資者可在５﹒５元附近考慮買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

