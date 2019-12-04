醫藥板塊在新股認購中，繼續一枝獨秀，正在招股的５隻股份中，以未有盈利生物科技公司
康寧傑瑞（０９９６６）最受歡迎。
康寧傑瑞將於明日（５日）中午截止認購，綜合９間券商，暫借出１３２億元孖展，相當於
公開發售部分１﹒８３億元超購７１倍；獲市場關注的心動（０２４００）僅超購約１倍，投資
界相信，主要受中手游（００３０２）掛牌表現反覆，影響市場對手游類新股的信心所致，至於
其餘新股則尚未或剛足額。《香港經濟日報》
04/12/2019 08:21
【新股上市】康寧傑瑞（９９６６）暫借１３２億孖展，超購７１倍
醫藥板塊在新股認購中，繼續一枝獨秀，正在招股的５隻股份中，以未有盈利生物科技公司
康寧傑瑞（０９９６６）最受歡迎。
康寧傑瑞將於明日（５日）中午截止認購，綜合９間券商，暫借出１３２億元孖展，相當於
公開發售部分１﹒８３億元超購７１倍；獲市場關注的心動（０２４００）僅超購約１倍，投資
界相信，主要受中手游（００３０２）掛牌表現反覆，影響市場對手游類新股的信心所致，至於
其餘新股則尚未或剛足額。《香港經濟日報》
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