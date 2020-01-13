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即市新聞

13/01/2020 10:49

《金石為開－黃威》中東局勢有驚無險，金價兩度衝高回落

　　《金石為開》美伊局勢是上周對市場影響最大的因素，伊朗導彈襲擊美軍基地一度引發市場
恐慌。但特朗普發表的講話言辭克制，局勢升溫的可能性下降，導致黃金衝高回落。美股仍維持
反覆上行態勢，不過１２月非農略遜預期，限制了股市上行動力，也令金價短線企穩，全周累計
升０﹒９％。
　
　　美國暗殺蘇萊曼尼之後，投資者一直惴惴不安。上周三（８日）早間伊朗向美國駐伊拉克軍
事基地發射多枚導彈，以報復蘇萊曼尼遭暗殺之事，一度造成市場巨震。不過事件隨後快速平息
下來。當晚特朗普發表講話，表示襲擊沒有造成人員傷亡。他稱美國將繼續對伊朗實施經濟制裁
，但又表示美國準備好擁抱和平。而伊朗外長也聲稱導彈攻擊僅屬正當防衛，不會尋求開戰。美
伊兩國之間衝突加劇的可能性正在下滑，周初金價因此事急升，自然也隨事件發展出現回吐。
　
　　中國國務院副總理劉鶴將於本月１３日至１５日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿
協議。中美談判終於將確認階段性成果，同樣提振了市場風險偏好，推動美股繼續上行，刷新歷
史高點。
　
　　另一方面，美國勞工部上周五（１０日）公布的１２月份非農就業報告顯示，當月新增非農
就業崗位１４﹒５萬個，不及預期的新增１６萬個，１１月數據小幅下修；平均時薪同比增長率
則回落至２﹒９０％，亦低於預期０﹒２個百分點。顯然１２月的就業數據略有些令人失望，不
過仍處於合理區間。２０１９年非農錄得１７﹒６萬人的月均增長，實際上已算是可圈可點。因
此數據沒有對市場造成明顯衝擊，預計不會影響市場對美國經濟狀況的預期及美聯儲今年的貨幣
政策。
　
　　整體而言，目前市場情緒仍較為穩定，ＶＩＸ衝高回落至近兩年的低位水平。美股延續了震
盪上行的勢頭，甚至短線下跌幅度亦十分有限。不過與此同時，避險需求也有增無減，美國經濟
數據走弱還是令投資者對高位的股市有所警惕。儘管上周金價兩度衝高回落，但ＣＦＴＣ報告顯
示，投機性淨多頭持倉仍處於３２﹒２６萬手的高位。從走勢上看，金價經過迅速的衝高回落之
後，後續沽壓有限，短線０﹒３８２倍回調位１５４７美元有支持，預計調整勢頭趨於溫和。投
資者可等待ＲＳＩ回落至５０附近時再考慮入市補倉。

　　本周重點關注美國１２月核心ＣＰＩ、零售銷售及中國四季度ＧＤＰ。
《六福金融分析師　黃威》

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