《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９０３０．２２ 升９０．５５點╱０．３１％
標普５００ ３２８９．２９ 升 ６．１４點╱０．１９％
納斯達克 ９２５８﹒７０ 升 ７．３７點╱０．０８％
倫敦富時１００ ７６４２．８０ 升２０．４５點╱０．２７％
法蘭克福ＤＡＸ １３４３２．３０ 跌２４．１９點╱０．１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０３２．６１ 跌 ８．２８點╱０．１４％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．８７，歐元兌美元１．１１５１
16/01/2020 07:46
《日出而作》美股創新高，金油走勢牛皮，中美簽署貿易協議
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９０３０．２２ 升９０．５５點╱０．３１％
標普５００ ３２８９．２９ 升 ６．１４點╱０．１９％
納斯達克 ９２５８﹒７０ 升 ７．３７點╱０．０８％
倫敦富時１００ ７６４２．８０ 升２０．４５點╱０．２７％
法蘭克福ＤＡＸ １３４３２．３０ 跌２４．１９點╱０．１８％
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