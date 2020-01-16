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16/01/2020 07:46

《日出而作》美股創新高，金油走勢牛皮，中美簽署貿易協議

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２９０３０．２２　升９０．５５點╱０．３１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３２８９．２９　升　６．１４點╱０．１９％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９２５８﹒７０　升　７．３７點╱０．０８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６４２．８０　升２０．４５點╱０．２７％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３４３２．３０　跌２４．１９點╱０．１８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０３２．６１　跌　８．２８點╱０．１４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．８７，歐元兌美元１．１１５１

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