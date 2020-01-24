《窩輪匯智－劉嘉輝》認清楚末日仙輪，別看錯最後交易日

《窩輪匯智》上周解釋過一隻騰訊（００７００）認購證產品，為何在看中方向之時能產生

１１倍爆炸力。文中亦有提及，以這類高槓桿仙輪入場，只要稍為看錯相關資產走勢及時間，往

往會錄得重大虧損甚至時全數損失，因此注碼上務必多加控制。

恆指認沽證中，部分短身即１月到期之價外證如２１７０６，其行使價為２８３８８點，因

恆指先前升至２９０００點，致其行使機會變得很低，價格跌至１仙附近。話口未完，本周市況

受新型肺炎的負面因素影響，恆指周二急挫８１０點失守２８０００點大關，令到該證在一日內

由一仙變成５仙以上，可謂「死過翻生」。配合市場引伸波幅急漲，這隻末日產品錄得驚人的升

勢，亦為當天升幅最大窩輪。由此可見，窩輪本身沒有條款上的絕對「好」與「壞」，只要一天

未到期，就能發揮不同的特點，配合不同人的策略需要。

說到到期日，的確有一點投資者要份外留意的，就是到期日及最後交易日的時間。就以上述

２１７０６為例，個別報價機列出最後交易日為１月２２日，到期日為１月３０日。可是，這隻

產品的正確最後交易日是１月２１日而非２２日，歡迎投資者登入匯豐輪證網站ｗｗｗ﹒ｗａｒ

ｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ查詢以上日子。為何會有這樣的偏差？

這是因為窩輪的最後交易日及到期日中間要包含最少三個結算日，以本月為例，計及春節假

期，原本的最後交易日應是１月２２日（即３個結算日為１月２３、２４及２９）。可是，由於

１月２４日為半日市，當日並不是結算日，因此要將到期日提前一天，變相變為１月２２、２３

及２９，正確的最後交易日應是１月２１日。投資者若對個別產品有疑問，除可參考上市文件，

亦可致電我們查詢。

換句話說，認沽證２１７０６之最後交易日及到期日有９日之距離，令到掌握正確的最後交

易日更為重要。發行商為此認沽證２１７０６結算時，於１月３０日收市後將參考１月期貨結算

價，若低於行使價２８３８８點投資者便有結算值，但若等於或高於行使價２８３８８點便會損

失全部本金。投資者若不認為恆指１月期貨於３０日結算時，價位比最後交易日１月２１日時低

的話，便有可能選擇在最後交易日或之前沽貨。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

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