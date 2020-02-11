《真知灼見－溫灼培》黃金供求剖析

《真知灼見》從世界黃金協議（Ｗｏｒｌｄ Ｇｏｌｄ Ｃｏｕｎｃｉｌ－ＷＧＣ）公開的

全球２０１９年第四季黃金供求報告中顯示，全球第四季黃金總需求量為１０４５﹒２噸，按季

減少５﹒１％。當中值得留意是首飾需求於第四季為５８４﹒５噸，按季大幅增加２６％。投資

需求為２６７﹒３噸，按季大幅減少３４﹒３％。中央銀行對黃金的需求亦見減少，於第四季只

有１０９﹒６噸，按季減２６﹒３％。按比例計算，黃金首飾需求與黃金整體需求佔比又再重上

５６％的一個較正常水平。扭轉了第三季當時黃金首飾需求與整體黃金需求佔比只有４２％情況

。反觀供應方面，第四季全球黃金總供應量為１１９４﹒６噸，按季減少４﹒８％。這一切數字

又代表甚麼？



去年第四季投資黃金需求有所減少是意料中事。因為踏入１１月，市場已意識到中美有望達

成階段性貿易協議。而英國大選雖於１２月中才舉行，但從當時不同的民調中，市場早料首相約

翰遜將很大機會連任，可避免英國出現硬脫歐風險。避險情緒降，黃金自然也失去其避險功能。

市場對投資黃金需求減少便變得理所當然。



反而筆者認為更值得留意是飾金需求於去年第四季出現大升２６％情況。一點必須明白，按

照路透社提供的每天收市價計算。去年第四季黃金平均價為１４８２﹒７７美元，與第三季的

１４７４﹒０５美元只輕微上升０﹒６％。筆者的想法是，第四季金價雖高於第三季，但高出的

幅度並不顯著。相反，不排除當時市場正看準中美貿易一旦進入蜜月期，環球尤期中國經濟有望

加速發展，利增強中國消費者對黃金的吸納能力，因而驅使了飾金用家提早對黃金作出吸納。



當然，去年第四季數字尚未反映新冠狀病疫情對飾金帶來的負面影響。但假使疫情只屬短暫

因素，而從第四季情況所見，市場實質的黃金用家（飾金買家）又願意於１４８０美元大舉購金

。反觀供應，於約１４８０美元，供應者又似乎不太願意增加黃金供應。這一切某程度上解釋了

為何金價現今高企１５５０美元之上原因。技術上現貨金的初步支持位料於１５４０美元。料更

龐大支持於１５００美元。至於金價首個較大阻力位預期為１６００美元。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

