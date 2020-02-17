《日出而作》美股周五普遍上升，油價連跌五周後回升，金價靠穩

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２９３９８﹒０８ 跌２５﹒２２╱０﹒０９％

標普５００ ３３８０﹒１６ 升 ６﹒２２╱０﹒１８％

納斯達克 ９７３１﹒１８ 升１９﹒２１╱０﹒２０％

倫敦富時１００ ７４０９﹒１３ 跌４２﹒９０╱０﹒５８％

法蘭克福ＤＡＸ １３７４４﹒２１ 跌 １﹒１９╱０﹒０１％

巴黎ＣＡＣ４０ ６０６９﹒３５ 跌２３﹒７８╱０﹒３９％



﹡香港時間７：３９ａｍ美元兌日圓１０９．８１，歐元兌美元１．０８４１



《最新資訊》﹡美國上月工業生產跌０﹒３％，遜預期

﹡美國上月零售銷售增０﹒３％，符合市場預期

﹡美國上調歐盟進口飛機關稅至１５％

﹡美國擬推出買賣美股稅務寬減

﹡庫德洛指正考慮於今年９月對中產減稅一成

﹡密歇根２月消費者信心指數初值達１００﹒９，勝預期

﹡華府或出台減稅計劃，美股標指及納指向好

﹡經濟增長憂慮持續，美股下跌歐元反彈

﹡ＨＳＳＰ（０３６２６）料中期溢利減４１％

﹡太興集團（０６８１１）料去年純利最多跌８０％

﹡智美體育（０１６６１）料去年錄得虧損

﹡上清所、中債登等多間金融基礎設施機構降收費助抗疫

﹡中證監指戰投可折讓兩成入股，創業板再融資條件放寬

﹡中證監閻慶民全力保障市場平穩運行

﹡十新樓盤３６００伙受疫情影響，延後推盤

﹡上海小區封閉式管理並不是隔絕，也不是封鎖

﹡上海檢察機關已介入涉疫情防控刑事犯罪案件６２件

﹡內地單日增２千確診，逾半個月新低

﹡太古城居民確診，曾４次求診私醫

﹡北京實施所有返京人員居家或集中觀察１４天

﹡全國確診病例據報突破７萬宗，湖北省再多百人死

﹡吉利與富豪快將在電動車領域有新合作

﹡安踏（０２０２０）料上半年財務表現受疫情一定影響

﹡成都高速（０１７８５）料中期業績受疫情重大不利影響

﹡百達調低今年內地經濟增長預測至５﹒６％

﹡孝感市居民凌晨起嚴禁外出，武漢出入公共場所需掃碼

﹡花旗：新冠肺炎高峰期料３月上旬出現

﹡開元酒店（０１１５８）料全年經營業績受疫情不利影響

﹡歌禮製藥利托那韋片研究獲浙江監管部門批准

﹡齊魯高速公路免收費，料中期業績受疫情不利影響

﹡鑽石公主號累計２１港人確診

﹡霸菱貿協達成，利好上季業績

﹡傳美國考慮向中國停售通用電氣飛機引擎

﹡Ｋ２（０２１０８）逾１億元購新加坡物業，設美食中心

﹡中國新城鎮（０１２７８）資產價值一加一減

﹡中煙香港（０６０５５）去年純利升近２２％，派末期息１６仙

﹡五龍電動車（００７２９）澄清供股建議誤導信息，譴責惡意動機

﹡天長集團（０２１８２）惠州工廠上周四恢復生產

﹡太睿國際（０１０１０）溢價發新股購航空設備產銷商

﹡朸濬國際（０１３５５）去年虧損擴至１４９７萬元，不派末期息

﹡亞洲聯合基建（００７１１）邁阿密聯營項目地皮遭未經授權轉讓

﹡卓悅控股主席葉俊亨夫婦折讓７﹒５％售四成股權予副主席陳健文

﹡恆嘉融資租賃（００３７９）建議每１０股合併為１股

﹡國際娛樂（０１００９）售英冠球隊Ｗｉｇａｎ予主席料賺２﹒６億元

﹡眾安在綫（０６０６０）１月保費收入按年升逾６２％

﹡華君國際（００３７７）擬購控股股東一籃子業務，訂備忘錄

﹡億仕登（０１６５６）主要業務單位上周二恢復營業



《國企紅籌》﹡中國國航（００７５３）１月乘客人數按年跌４％

﹡東方航空（００６７０）１月載客量跌逾５％

﹡越秀基建（０１０５２）料本年度表現受不利影響



《神州民企》﹡大禹金融（０１０７３）料去年虧轉賺８﹒４億元

﹡玖源集團（００８２７）料去年錄虧損

