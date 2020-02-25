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25/02/2020 17:55

【新冠肺炎】廣州住建局：嚴禁快遞、外賣員入戶，引導使用快遞箱

　　《經濟通通訊社２５日專訊》廣州市住房和城鄉建設局今日於官微發文稱，要求各區住建（
房管）部門盡快在轄區內選擇１－２個小區建立無接觸投送示範點，並廣泛推廣。文件指出，快
件、外賣應當採用無接觸方式投送。嚴禁快遞、外賣員上樓入戶收件、派件。
　　小區裝有快遞箱的，物管應引導快遞員將快件投入快遞箱，並按防疫要求對快遞件和快遞箱
進行清潔消毒。小區未裝快遞箱以及無外賣存放點的，應當搭設無接觸的集中臨時存放點，安裝
簡易貨架存放快件、外賣。小區規模較大的，可以設置多個臨時存放點，避免人員聚集。
（ｗｌ）

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