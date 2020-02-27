《再戰明天》美公布芝加哥採購經理人指數，聖路易斯儲行總裁講話

《經濟通通訊社２７日專訊》明日（２８日）美國公布２月芝加哥採購經理人指數，聖路易

斯儲行總裁布拉德講話。



＊聖路易斯儲行總裁布拉德講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早８：００ａｍ，美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯

特參加一個座談會的閉幕小組會議。

明晚７：１５ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家及貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員霍爾丹發表講

話。１０：１５ｐｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話。

明日，澳洲總理莫里森與新西蘭總理阿德恩進行兩國領導人年度會議。



＊美國公布２月芝加哥採購經理人指數＊



明日，台灣股市假期休市。

在數據方面，明晨１２：００ａｍ，美國公布２月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數料維持

於負１。７：３０ａｍ，日本公布１月失業率，料維持於２﹒２％。７：５０ａｍ，日本公布１

月零售銷售年率，跌幅料由２﹒６％收窄至１﹒３％。

明午３：４５ｐｍ，法國公布第四季國內生產總值，季率料由０﹒３％跌至負０﹒１％；年

率料由１﹒４％跌至０﹒８％。

明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１２月國內生產總值，月率料維持於０﹒１％；年率料由

１﹒５％升上１﹒６％。同時，美國公布１月個人所得，料由０﹒２％升上０﹒４％；個人消費

料維持於０﹒３％。美國１月批發庫存月率料由下滑０﹒２％升上０﹒１％；零售庫存月率料由

持平升上０﹒２％。

１０：４５ｐｍ，美國公布２月芝加哥採購經理人指數，料由４２﹒９升上４６。

１１：００ｐｍ，美國公布２月密歇根大學消費者信心指數，料由９９﹒８升上１００﹒７。



＊海港企業和和記電訊派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：海港企業（０００５１）、和記電訊香港（００２１５）

、依利安達（０１１５１）和超大現代（００６８２）等。（ｈｏ）

