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27/02/2020 19:32

《再戰明天》美公布芝加哥採購經理人指數，聖路易斯儲行總裁講話

　　《經濟通通訊社２７日專訊》明日（２８日）美國公布２月芝加哥採購經理人指數，聖路易
斯儲行總裁布拉德講話。

＊聖路易斯儲行總裁布拉德講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早８：００ａｍ，美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯
特參加一個座談會的閉幕小組會議。
　　明晚７：１５ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家及貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員霍爾丹發表講
話。１０：１５ｐｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話。
　　明日，澳洲總理莫里森與新西蘭總理阿德恩進行兩國領導人年度會議。

＊美國公布２月芝加哥採購經理人指數＊

　　明日，台灣股市假期休市。
　　在數據方面，明晨１２：００ａｍ，美國公布２月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數料維持
於負１。７：３０ａｍ，日本公布１月失業率，料維持於２﹒２％。７：５０ａｍ，日本公布１
月零售銷售年率，跌幅料由２﹒６％收窄至１﹒３％。
　　明午３：４５ｐｍ，法國公布第四季國內生產總值，季率料由０﹒３％跌至負０﹒１％；年
率料由１﹒４％跌至０﹒８％。
　　明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１２月國內生產總值，月率料維持於０﹒１％；年率料由
１﹒５％升上１﹒６％。同時，美國公布１月個人所得，料由０﹒２％升上０﹒４％；個人消費
料維持於０﹒３％。美國１月批發庫存月率料由下滑０﹒２％升上０﹒１％；零售庫存月率料由
持平升上０﹒２％。
　　１０：４５ｐｍ，美國公布２月芝加哥採購經理人指數，料由４２﹒９升上４６。
１１：００ｐｍ，美國公布２月密歇根大學消費者信心指數，料由９９﹒８升上１００﹒７。　

＊海港企業和和記電訊派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：海港企業（０００５１）、和記電訊香港（００２１５）
、依利安達（０１１５１）和超大現代（００６８２）等。（ｈｏ）

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