《日入而息》政府禁４人以上聚會，英首相確診感染，工行多賺５％

《今天重點》﹡工行（０１３９８）去年多賺４﹒９％至３１２２億元人民幣，末期息

２６﹒２８分；工行去年淨利息收入升６％，淨利息收益率下降６個基點；

工行指疫情下保障貸款融資需求，推出延遲還本還息計劃

﹡交行（０３３２８）去年純利按年升５％，末期息０﹒３１５元人民幣；交

行去年淨利息收入升１０％，不良貸款率降至１﹒４７％

﹡中行（０３９８８）去年賺１８７４億元人民幣，升４﹒１％，派息

１９﹒１分；中行去年淨利息收入升４％，淨息差下降６個基點；中行指今

年淨息差將面臨很大壓力，首季及上半年逾期貸款將上升；

﹡中銀香港（０２３８８）去年純利升０﹒４％，末期息派０﹒９９２元；中

銀香港去年淨息差收窄至１﹒５９％

﹡英國首相約翰遜對新冠肺炎檢測結果呈陽性反應

﹡林鄭月娥稱行會通過規例禁止多過四人於公眾地方聚集；食肆明日傍晚起限

食客人數，關閉多種娛樂場所



《即日市況》﹡港股先急漲後回穩，全日收２３４８４升１３１點，成交１２２４億



《深滬股市》﹡滬綜指全日升幅縮至０﹒３％，本周低位反彈１％



《美元匯價》﹡歐元後市下行機會較大，宜１﹒１０５沽；歐元最新報１﹒１００４╱０９

，日圓最新報１０８﹒８３╱８４



《公司業績》﹡中行（０３９８８）去年賺１８７４億元人民幣，升４﹒１％，派息

１９﹒１分；中行去年淨利息收入升４％，淨息差下降６個基點

﹡中銀香港（０２３８８）去年純利升０﹒４％，末期息派０﹒９９２元；中

銀香港去年淨息差收窄至１﹒５９％

﹡工行（０１３９８）去年多賺４﹒９％至３１２２億元人民幣，末期息

２６﹒２８分；工行去年淨利息收入升６％，淨利息收益率下降６個基點

﹡交行（０３３２８）去年純利按年升５％，末期息０﹒３１５元人民幣；交

行去年淨利息收入升１０％，不良貸款率降至１﹒４７％

﹡鐵貨（０１０２９）去年盈轉虧蝕近３８６７萬美元，不派息

﹡北汽（０１９５８）去年純利跌近８％至４０﹒８億元人民幣，息１７分

﹡華潤水泥（０１３１３）年度賺８６﹒２億元，升約８％，息０﹒３３５元

﹡碧桂園（０２００７）全年賺３９５﹒５億元人民幣，升１４﹒２％，息

３４﹒２４分；碧桂園去年核心淨利潤增１７﹒６％，全年合同銷售額按年

升１０％

﹡綠葉製藥（０２１８６）年度純利升近一成三至１４﹒７億元人民幣，末期

息５﹒４分

﹡龍光地產（０３３８０）年度多賺３６％，末期息４５仙

﹡ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ（０６８２０）年多賺２３％至４﹒１６億元人民

幣，息十港仙

﹡中國太平（００９６６）年度盈利９０億元，升近３１％，息３０仙

﹡中視金橋（００６２３）去年度盈利２６４０萬元人民幣，跌近６８％，息

２﹒４１港仙

﹡太興集團（０６８１１）去年純利跌近７５％至７６８６萬元，末期息

１﹒８仙

﹡旭輝（００８８４）去年度盈利６４﹒４億元人民幣，升１９％，連特息共

２５﹒５９分

﹡美高梅中國（０２２８２）去年純利升８１％至１９﹒３億元，派末期息

８﹒３仙

﹡康達國際（０６１３６）去年多賺逾２４％至３﹒８億元人民幣，不派息

﹡創夢天地（０１１１９）去年多賺四成三至３﹒５２億元人民幣，不派息

﹡海亮（０２３３６）去年虧損擴大至１０８２﹒５萬元，不派息

﹡中國忠旺（０１３３３）去年盈利３０﹒２億元人民幣，跌２８％，不派息

﹡飛思達科技（０１７８２）去年少賺５４﹒１％，不派息

﹡中海石油化學（０３９８３）去年少賺４９％，派末期息７﹒６分人幣

﹡巨星醫療（２３９３）去年少賺１９﹒５％，不派息

﹡北控城市資源（３７１８）去年少賺３４﹒６％，不派息

﹡富智康（２０３８）去年虧損收窄至１２２９﹒３萬美元，不派息

﹡美聯（０１２００）去年轉盈為虧蝕６８９２萬元，不派息

﹡華潤燃氣（０１１９３）去年多賺１３％至５０﹒４億元，派息７２仙

﹡華晨中國（０１１１４）去年純利升１６％至６８億元人民幣，不派息

﹡廣南（集團）（０１２０３）去年純利跌５４﹒２％，派末期息３仙

﹡聯泰控股（００３１１）去年純利按年升８％至２５１７萬美元，不派息

﹡興利香港控股（００３９６）去年淨虧損擴大至１﹒０５億元，不派末期息



《公司資訊》﹡ＥＳＲ（０１８２１）核心增益物流合夥基金引入機構投資者

﹡中石化（００３８６）關鍵機組遠程監測診斷平台在天津試運行

﹡中國中石（０１１９１）出售六間公司債權涉５１４７萬元

﹡太興（０６８１１）受疫情影響上半年暫緩開店步伐

﹡共享集團（０３３４４）訂備忘收購口罩業務公司

﹡海天地悅旅（０１８３２）料上半年受嚴重不利影響

﹡長江生命科技（００７７５）急升三成六中途突宣布停牌

﹡科技園分租案，新意網（０１６８６）覆核敗訴

﹡首灃（０１７０３）續租上水及將軍澳酒樓物業，涉資４２００萬元

﹡國藝娛樂（０８２２８）擬與康宏（０１０１９）部分股東換股

﹡創夢天地（０１１１９）首三月遊戲ＡＲＰＵ增兩至三成，但更在乎遊戲長

期發展

﹡渝太地產（０００７５）斥３﹒５億元收購四川眉山市六塊土地控股權

﹡港交所（００３８８）歡迎首隻鐵礦石期貨ＥＴＦ上市，令市場產品更多元

化

﹡萬達體育集團７﹒３億美元售ＩＲＯＮＭＡＮ，續經營中國賽事

﹡達飛控股（０１８２６）澄清達飛雲貸並非公司附屬

﹡維信金科（０２００３）今早停牌，待刊發認購公司股份公告

﹡新世界發展（０００１７）歐德昌辭任執行董事



《國企紅籌》﹡中國鋁業（０２６００）附屬獲增資合共１﹒８５億元人民幣

﹡華潤電力（００８３６）主席李汝革辭任，王傳棟接任

﹡錦江資本（０２００６）附屬獲控股股東買斷車租賃服務

﹡中國太平（００９６６）疫情對今年首季保費影響明顯，或錄負增長



《神州民企》﹡佳兆業美好（０２１６８）疫情令成本投入增加，惟對收入沒有影響

﹡李寧（０２３３１）東京奧運會未能順利舉行對集團影響不大



《中國要聞》﹡首二月規模以上工業企業利潤降３８﹒３％創紀錄最大

﹡分析表示工業利潤增速回歸正值需時，政策須更積極有為

﹡統計局表示首二月工業企業利潤受疫情影響明顯下降

﹡據報監管要求信託業今年壓縮１萬億融資類信託業務

﹡科創板再迎重磅獨角獸，ＡＩ晶片廠商寒武紀申請上市

﹡國網今年首個特高壓項目獲核准，總投資逾３億元人民幣

﹡農發行表示目標全年新增生豬產業貸款逾１００億元

﹡全球金融中心指數表示上海排名超越香港，升至全球第四

﹡人行逆回購２９連停，全周零投放零回籠

﹡工信部開展「固鏈」行動，承認企業仍未全面復產達產

﹡李克強稱做好境外疫情經陸路水路輸入風險防控工作

﹡汽車消費市場回暖，廣東、湖南、杭州等地促銷顯成效

﹡京東向上海消費者首發１億元京東消費券

﹡杭州今起發放１６﹒８億電子消費券提振經濟

﹡習近平Ｇ２０提４倡議：攜手抗疫，加強國際政策協調

﹡銀保監發文穩核心企業產業鏈，要求銀行加大信貸支持

﹡韓正稱推動重大投資項目開復工，推進５Ｇ等建設

﹡華為發布Ｐ４０系列手機，５鏡頭售１３９９歐元；華為與騰訊成立實驗室

，在雲遊戲、移動雲引擎等合作

﹡華大基因新型冠狀病毒檢測試劑盒獲美國准許臨床使用

﹡外交部表示Ｇ２０峰會發出維護世界經濟穩定的積極信號；「台北法案」阻

礙中國與他國開展正常關係；Ｇ２０五萬億美元計劃包括已經和將採取措施

﹡外匯局表示２月外匯市場總計成交１﹒７４萬億美元；截至去年末全口徑外

債餘額５０５７３億美元；去年全年經常帳戶順差１４１３億美元；去年末

中國對外淨資產２１２４０億美元

﹡美的集團表示斥超過６億元人幣回購１３４６﹒５萬股

﹡銀聯表示上周全國餐飲行業交易額增１１％北京增逾三成

﹡上海票交所匯票平台披露逾６０００條信息，涉３２億元人民幣



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報９６９８﹒９２點



《其他消息》﹡特首收到港鐵沙中線最後調查報告，研究後將以適當方式公布

﹡房委會４月起寬免差餉，每個應課差餉物業每季１５００元上限

﹡旺角新填地街住宅地至少收８標書，信置獨資入標

﹡香港在全球金融中心指數排名降至第六位，港府稱或受社會事件影響

﹡證監會表示已加強對基金監察，籲審慎推介波動性大或流通性低產品

﹡林鄭民望回升，但仍不及去年同期一半

﹡通訊辦提醒市民留意聲稱由通訊局打出欺詐電話，已接逾５００宗舉報

﹡深股通額度全日用１８﹒３億元；滬股通額度全日用２９億元，陸股通淨流

入３４﹒１億

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒０８％，連升兩周但料續試低位

﹡場外衍生工具結算制度名單建議新增８家機構



《新冠肺炎》﹡本港今日新增６５宗確診再創單日新高，累計５１９宗

﹡經上海入境轉往其他省市人員，一律在滬隔離１４天

﹡湖北疾控表示稱無症狀感染者或成感染源，也需要隔離

﹡安倍指封鎖東京將嚴重影響經濟，暫不會宣布緊急狀態

﹡中國藥監局表示嚴厲打擊非法製售病毒檢測試劑生產商

﹡民航局解讀表示國際航班調減後每日入境人數降至５０００人

﹡習近平介紹疫情防控舉措，特朗普稱保護在美中國公民；習近平與特朗普通

電話討論疫情，特朗普稱將緊密合作

﹡李克強要求重視防治無症狀感染者，遏制形成新感染

﹡易瑞生物回應試劑盒不合格：西班牙或未嚴格按章操作

﹡疑向西班牙出口測試盒劣質，深圳市核查易瑞生物

﹡政府因應疫情取消今年勞動節酒會

﹡海外消毒劑需求大增，海外異丙醇報價一天飆１３９％

﹡本地口罩生產資助計劃再批出六條生產線

﹡張宇人稱飲食業明推８項自願措施，如堂食人數減半

﹡網傳居安抗疫Ａｐｐ存漏洞，資科辦稱資料受多重保障

﹡稻香集團分店明起停晚市兩周，營業時間縮至下午４時

﹡聶德權稱已接載逾１０００名滯鄂港人，下一步未有定案

﹡豐田汽車表示下周一中國地區的工廠恢復正常運營

﹡保誠免費新型冠狀病毒保障額外加推２０萬個名額

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