《日入而息》人行定向降準釋資金四千億，匯控對暫停派息表抱歉

《今天重點》﹡人行分兩次對中小銀行定向降準，釋資金４０００億元；人行下調超額準備

金利率至０﹒３５％，１２年內首次；９９％中小銀行獲降準，６％存準率

為歷史低位

﹡匯控指為取消派息對股東造成影響深感抱歉

﹡國泰（００２９３）主席及行政總裁減薪三成，執董減２５％

﹡香港３月ＰＭＩ微升至３４﹒９，料第二季經濟或惡化

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒０３％，終止兩連升

﹡本港今新增４３宗確診個案，累計８４６宗



《即日市況》﹡油股匯控下挫蓋過電訊股升，港股跌４３點收２３２３６成交減一成



《深滬股市》﹡滬綜指長假前收跌０﹒６％，累計全周微跌０﹒３％



《美元匯價》﹡美匯有望挑戰１０１，惟中線回落機會較大；歐元最新報１﹒０８０７╱

０９，日圓最新報１０８﹒４８╱４９



《公司資訊》﹡匯控（００００５）小股東擬興訟，要求以股代息並停發董事袍金；石禮謙

斥匯控辜負港人，批財爺史美倫證監會未發聲

﹡亞洲速運（０８６２０）超購６３倍，ＭＯＧ暫錄２﹒７億元孖展

﹡正榮地產（０６１５８）３月銷售額７７億元人民幣，按年跌逾１４％

﹡國泰主席及行政總裁減薪三成，執董減２５％

﹡海鑫（０１８５０）要約人出售逾４％股權予獨立方，公眾持股量增至

２５％

﹡神州租車（００６９９）急跌五成四後宣布停牌，公司大股東陸正耀為瑞幸

大股東

﹡國藥科技（０８１５６）擬折讓逾１２％配股籌１﹒６億元，擴展互聯網及

口罩業務

﹡美的置業（０３９９０）首三個月合同銷售額按年跌１８﹒３５％

﹡創興銀行（０１１１１）下周一起暫停三間分行服務

﹡銀城國際控股（０１９０２）３月份總合約銷售額按年升０﹒９３％

﹡王仲才因年齡原因辭任中石油（００８５７）副總裁

﹡開源控股（０１２１５）一所位於巴黎酒店關閉延長至５月３日



《國企紅籌》﹡首創置業（０２８６８）附屬租出北京寫字樓，每月收租１４３萬人幣

﹡復旦張江（０１３４９）上海證交所今日下午審議科創板上市申請



《神州民企》﹡騰訊近兩周密集投資３家金融科技公司，２家智能技術公司

﹡碧桂園（０２００７）３月合同銷售額按年增４﹒２３％



《中國要聞》﹡中國３月財新服務業ＰＭＩ反彈至４３，仍為歷史次低

﹡國家電網表示加強「新基建」項目配套電力建設

﹡銀保監表示堅決扭轉中小銀行盲目求速度和規模發展模式；中小微企業申請

延期還本付息總額逾７０００億元；首季銀行業各項貸款新增近７萬億撐復

工復產

﹡人行表示面向中小銀行增加再貸款、再貼現額度１萬億元；調整存款基準利

率需充分評估；人行朱雋稱有必要採取更積極財政政策穩定市場信心；人行

分兩次對中小銀行定向降準，釋資金４０００億元；人行下調超額準備金利

率至０﹒３５％，１２年內首次；９９％中小銀行獲降準，６％存準率為歷

史低位

﹡工信部調研醫療裝備復工：加快補齊高端醫療裝備短板；首２月電子信息製

造業利潤總額大降８７％

﹡財政部表示今年已提前下達新增專項債１﹒２９萬億元；政府專項債不用於

土地收儲和房地產相關項目；結合疫情防控需求變化，優化專項債資金投向

；外企９９％大項目復工，長期投資信心不變；應對疫情穩外資，進一步擴

大外商投資範圍

﹡廣州全行業促消費，推４﹒５億汽車更新換代消費補貼

﹡人行逆回購三連停，全周累計淨投放７００億元

﹡中債登表示境外機構３月中債托管量小增６２億元人民幣

﹡富時羅素將中國債市准入等級維持於可能上調的名單

﹡國家支持快遞業與製造業整合資源，成立合資公司

﹡上海表示行政執法部門不得限制符合條件企業復工復產

﹡中國首季在ＭＳＣＩ發展中國家股指權重創紀錄新高

﹡中證監發聲明：強烈譴責瑞幸咖啡財務造假行為

﹡北京瑞幸實測：店面排人龍搶用優惠券，Ａｐｐ故障；瑞幸董事長陸正耀網

上發感想：今天更要元氣滿滿！

﹡海航旗下瑞士國際空港服務公司傳聘顧問進行債務重組

﹡中央財政撥付國家融資擔保基金斥７５億支持小微企業

﹡滬地方糧油儲備庫存居歷史高位，糧食可供應半年以上

﹡科技部表示安排逾３億科研經費應對疫情，立項當天即付

﹡神州租車微信號發文：一路風雨但保持前行

﹡分眾傳媒表示瑞幸咖啡應付廣告款在正常回款流程中

﹡安信信托涉嫌違法，前總裁終身禁止擔任金融機構高管

﹡據報平保已收到瑞幸「董責險」理賠申請，正在處理中

﹡上交所表示科創板股東通過配售轉讓股份須滿足四條件



《其他消息》﹡立會行管會表示復修７．１衝擊費用涉逾３６４４萬元

﹡政府褫奪劉夢熊銅紫荊星章

﹡劉夢熊回應被「搣柴」：荷蘭水蓋於我如浮雲

﹡屋宇署表示１月批出１４份建築圖則及１６份入伙紙

﹡本港去年１２月職位空缺按年減三成，餐飲服務業跌６７％

﹡４０政府物業被破壞，維修費約６１００萬元

﹡香港３月ＰＭＩ微升至３４﹒９，料第二季經濟或惡化

﹡羅兵咸永道表示去年下半年ＴＭＴ行業投資穩健上漲；ＴＭＴ行業投資穩健

上漲，互聯網服務或現投資機會

﹡德勤表示本港首季新股融資額跌３１％，全球排第五

﹡深股通額度全日流走逾１８億元；滬股通額度全日用１１﹒４億元，陸股通

淨流出逾１９億

﹡洲際酒店關閉，工會指約５００名員工被遣散

﹡羅永浩盧偉冰直播賣小米產品，商品交易額達１﹒１億破抖音記錄

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒０３％，終止兩連升

﹡美聯表示清明節周末二手預約睇樓量按周回落８﹒９％



《新冠肺炎》﹡本港今新增４３宗確診個案，累計８４６宗

﹡全國昨確診３１宗包括２宗本土，６０宗無症狀感染

﹡武漢將繼續小區封閉管理，引導居民非必要盡量不出門

﹡澳門起訴８人涉違反醫學觀察防疫措施，包括１名港人；澳門３月博彩收入

跌近八成，官員指調整屬預期之內

﹡美國口罩緊缺，ＦＤＡ允許進口中國ＫＮ９５口罩

﹡新加坡下周關閉大部分場所，基本服務除外

﹡中保協表示望保險公司利用境外分支機構，支援疫情防控

﹡全港酒吧酒館今日下午六時起停業１４天

﹡金管局採取措施確保銀行業在疫情下的流動性

﹡政府呼籲市民盡量避免清明節掃墓，非限聚令豁免範圍

﹡德勤表示只要疫情受控，本港仍有機會躋身新股集資三甲

﹡中國平安（０２３１８）向英國捐贈逾１１０萬英鎊抗疫物資

﹡立橋人壽免費新型冠狀病毒額外保障，伸延至所有客戶

﹡袁國勇稱有官員對疫情樂觀，「唔見棺材唔流眼淚」

﹡ＰｒｉｍｅＨＫ下周一預售港產口罩，每盒售１２５元

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