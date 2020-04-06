【新冠肺炎】傳日本將於明日宣布進入緊急狀態，翌日生效

《經濟通通訊社６日專訊》據共同社引述日本政府相關人士透露，首相安倍晉三基本已決定

基於新冠肺炎特別措施法，將於明日（７日）宣布進入緊急狀態，並針對東京和大阪為主，周三

（８日）生效。

消息指安倍認為疫情在全國急速蔓延，已進入對國民生活及經濟造成嚴重損失的階段。而如

果宣布進入緊急狀態，可能伴隨更多限制出行的措施。

安倍將盡快諮詢由專家組成的諮詢委員會，如果委員會認為已滿足條件，安倍就將宣布進入

緊急狀態。（ａｌ）

