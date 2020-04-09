《再戰明天》本港及歐美主要市場休市，下周關注聯儲局公布褐皮書

《經濟通通訊社９日專訊》市場關注下周美聯儲發布經濟褐皮書、歐盟成員國財長討論更多

支持經濟抗疫的措施，和２０國集團（Ｇ２０）財長和央行總裁舉行頻會議。



＊美聯儲金融監管副主席夸爾斯討論金融系統＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間周六（１１日）早上１：３０ａｍ，美聯儲金融監管副主

席夸爾斯參加猶他大學主辦的線上直播，討論金融系統。１２：３０ａｍ，美國克利夫蘭聯邦儲

備銀行總裁梅斯特發表演講，主題為「危機時期維持經濟健康」。

明日（１０日），２０國集團（Ｇ２０）主要國家的能源部長舉行視頻會議，主旨為「培育

全球對話與合作，以確保能源市場穩定和增強全球經濟。」

下周一（１３日）國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）與世界銀行舉行年度春季會議。



＊美加巴西、英德法瑞士、香港澳紐和印度股市假期休市＊



明日（１０日）美加巴西、英德法瑞士、香港澳紐和印度股市假期休市。

在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布３月消費者物價指數，年率料由５﹒２％下跌至

４﹒９％；生產者物價指數年率跌幅料由０﹒４％擴大至１﹒１％。 －０﹒４％

明晚８：３０ｐｍ，美國公布３月消費者物價指數，年率料由２﹒３％放緩至１﹒６％。

周六（１１日）英德法瑞士、香港和澳紐股市假期休市。

周六早上２：００ａｍ，美國公布３月財政預算月報，料財赤由２３５３億美元收窄至

１２００億美元。



＊美國公布３月出口物價＊



下周一（１３日）晚上８：００ｐｍ，印度公布３月消費者物價指數，年率料由６﹒５８％

跌至５﹒９１％。

下周二（１４日），印度股市假期休市。

下周二早上９：３０ａｍ，澳洲公布３月ＮＡＢ企業信心指數。

８：３０ｐｍ，美國公布３月出口物價，月率跌幅料由１﹒１％擴大至２％。



＊海信家電派業績＊



在本港，下周二公布業績的公司有：海信家電（００９２１）、泰凌醫藥（０１０１１）、

東駿控股（０８３８３）和千盛集團控股（０８４７５）。（ｈｏ）

