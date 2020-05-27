《再戰明天》人大會議閉幕，美公布首季ＧＤＰ和新申請失業金人數

《經濟通通訊社２７日專訊》明日（２８日），中國十三屆全國人大三次會議閉幕，美國公

布第一季經濟增長（ＧＤＰ）和首次申請失業救濟金人數。



＊十三屆全國人大三次會議閉幕＊



在外圍重要經濟活動上，明日，中國十三屆全國人大三次會議閉幕，中國總理李克強將在會

後召開記者會。

本港時間明早８：００ａｍ，澳洲央行總裁洛威在參議院一委員會就新冠疫情發表證詞陳述

。

明晚８：００ｐｍ，歐盟執委會貿易執委郝根就歐盟如何應對疫情對貿易的影響對歐盟議員

發表講話。１１：００ｐｍ，美國紐約聯儲總裁威廉姆斯參加關於長島經濟形勢和美聯儲應對新

冠疫情行動的直播討論。



＊美國公布第一季經濟增長和首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明午４：００ｐｍ，台灣公布第一季國內生產總值，年率料由３﹒３１％跌至

１﹒５％。５：００ｐｍ，歐元區公布５月工業信心指數，料由負３０﹒４好轉至負２５﹒７；

經濟信心指數料由６７升上７０﹒６。

８：００ｐｍ，德國公布５月消費者物價指數，年率料由０﹒９％下滑至０﹒６％。

８：３０ｐｍ，美國公布第一季個人消費，料由１﹒８％跌至下滑７﹒５％。美國第一季國內生

產總值（環比）季率料由２﹒１％跌至收縮４﹒８％；ＧＤＰ價格指數料維持於１﹒３％。美國

４月耐用品訂單跌幅料由１４﹒７％擴大至１９﹒１％。美國首次申請失業救濟金人數料由

２４３﹒８萬跌至２１０萬；連續申請失業救濟金人數料由２５０７萬增加至２５７５萬。

１０：００ｐｍ，美國公布４月成屋待完成銷售，月率跌幅料由２０﹒８％收縮至１５％。

１１：００ｐｍ，美國公布５月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負３０改善至負２２。

明日，南韓公布官方指標利率，料由０﹒７５％下調至０﹒５％。



＊阿里影業和中國生物製藥派業績＊



在本港，明日，阿里影業（０１０６０）和中國生物製藥（０１１７７）公布業績。

（ｈｏ）

