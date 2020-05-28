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28/05/2020 18:10

【北水炒Ｄ乜】北水淨流出３﹒２億人幣，買建行石藥，沽港所騰訊

　　《經濟通通訊社２８日專訊》全國人大表決通過「港區國安法」，美國總統特朗普稱本周內
宣布強力措施回應中國，美國國務卿蓬佩奧指香港不再高度自治，故香港不應再享有美國給予的
特別待遇，中美關係持續緊張。港股全日大幅波動，在２２７７９至２３４５１之間上落，最終
收報２３１３２點，跌１６８點或０﹒７２％。
　　按額度計算，北水全日淨流出３﹒２億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行
（００９３９）、石藥集團（０１０９３）、中生製藥（０１１７７）；淨賣出最多的依次是港
交所（００３８８）、騰訊（００７００）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１３２６﹒９９億元增加１９﹒７％。其中港股通成交１７９億元，佔總成交
１３﹒５％。

＊石藥中生遭拋售，北水人棄我取＊

　　據《彭博》報道，中美關係日趨緊張，內地資金正以「無與倫比」的速度湧入港股，為市場
提供支撐，主要買入內銀股。北水今日淨買入最多的港股正是建行，淨買入２億元，全日股價逆
市升１﹒４８％報６﹒１８元。
　　石藥及中生遭投資者拋售，分別挫１０﹒２７％報１５﹒２元，及跌４﹒８６％收
１１﹒３６元。中信里昂報告憂慮今年內地下調藥價，將石藥全年銷售增長預測調低至２０％，
目標價由２２﹒３４元降至２０﹒４６元。然而，北水人棄我取，淨買入石藥及中生各１﹒９２
億元及０﹒８２億元。
　　港交所今日股價１﹒１７％報２６９﹒６元，北水淨賣出２﹒９億元。港交所此前受惠於中
概股回流本港上市的消息而大幅炒高，今日各方資金獲利回吐。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　１﹒９８
　　石藥集團　　　　（０１０９３）　　　　　　１﹒９２
　　中國生物製藥　　（０１１７７）　　　　　　０﹒８２

　　淨沽出最多港股：
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－２﹒９１
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－２﹒８９
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　－２﹒３３
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒２６
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－２﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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