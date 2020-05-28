【北水炒Ｄ乜】北水淨流出３﹒２億人幣，買建行石藥，沽港所騰訊

《經濟通通訊社２８日專訊》全國人大表決通過「港區國安法」，美國總統特朗普稱本周內

宣布強力措施回應中國，美國國務卿蓬佩奧指香港不再高度自治，故香港不應再享有美國給予的

特別待遇，中美關係持續緊張。港股全日大幅波動，在２２７７９至２３４５１之間上落，最終

收報２３１３２點，跌１６８點或０﹒７２％。

按額度計算，北水全日淨流出３﹒２億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行

（００９３９）、石藥集團（０１０９３）、中生製藥（０１１７７）；淨賣出最多的依次是港

交所（００３８８）、騰訊（００７００）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１３２６﹒９９億元增加１９﹒７％。其中港股通成交１７９億元，佔總成交

１３﹒５％。



＊石藥中生遭拋售，北水人棄我取＊



據《彭博》報道，中美關係日趨緊張，內地資金正以「無與倫比」的速度湧入港股，為市場

提供支撐，主要買入內銀股。北水今日淨買入最多的港股正是建行，淨買入２億元，全日股價逆

市升１﹒４８％報６﹒１８元。

石藥及中生遭投資者拋售，分別挫１０﹒２７％報１５﹒２元，及跌４﹒８６％收

１１﹒３６元。中信里昂報告憂慮今年內地下調藥價，將石藥全年銷售增長預測調低至２０％，

目標價由２２﹒３４元降至２０﹒４６元。然而，北水人棄我取，淨買入石藥及中生各１﹒９２

億元及０﹒８２億元。

港交所今日股價１﹒１７％報２６９﹒６元，北水淨賣出２﹒９億元。港交所此前受惠於中

概股回流本港上市的消息而大幅炒高，今日各方資金獲利回吐。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） １﹒９８

石藥集團 （０１０９３） １﹒９２

中國生物製藥 （０１１７７） ０﹒８２



淨沽出最多港股：

香港交易所 （００３８８） －２﹒９１

騰訊控股 （００７００） －２﹒８９

藥明生物 （０２２６９） －２﹒３３

美團點評 （０３６９０） －２﹒２６

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒０４

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（ｅｃ）

