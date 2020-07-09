《午市前瞻》環球資金流入撐市，港股短線２６０００水平窄幅整固

《經濟通通訊社９日專訊》歐美疫情雖然有增加跡象，惟美股受科技股帶動，三大指數均收

高，當中納指創下歷史新高，帶動港股高開２２１點報２６３５１。早段資金繼續流入舊經濟股

包括內險股、石油股及手機股等，帶動港股半日最多抽升２４５點高見２６３７４。其後，內地

公布６月通脹率２﹒５％符合市場預期，惟港股半日最多曾倒跌２８點見２６１０１。未幾，資

金重新流入「ＡＴＭ」且齊創新高刺激大市氣氛，加上美期回升，最終港股半日收報２６２５２

點，升１２３點或升０﹒４７％，主板成交１１１１﹒１２億元。國企指數報１０８１１點，升

６２點或升０﹒５９％。

Ａ股同樣造好，上證綜合指數半日收報３４３８點，升３５點或升１﹒０３％，成交４４７

０﹒７３億元人民幣。

深證成份指數半日收報１３７０５點，升２９８點或升２﹒２３％，成交５８３１﹒３８億

元人民幣。

重磅股方面，友邦保險（０１２９９）升０﹒７８％，報７７﹒４元；匯豐控股（００００

５）跌０﹒２７％，報３６﹒９元；中移動（００９４１）高價投得火炭工業地，股價升１﹒５

２％，報５６﹒９５元；香港交易所（００３８８）升２﹒６８％，報３６７﹒６元；建設銀行

（００９３９）跌１﹒０７％，報６﹒５元。



＊ＡＴＭ齊破頂，阿里半日飆逾８％＊



隔晚美股科技股造好，納指再創新高，阿里巴巴（美﹕ＢＡＢＡ）急漲近９％再創上市，帶

動新經濟板塊造好。阿里巴巴（０９９８８）升８﹒４９％，報２５８元，盤中高見２５８﹒８

元破頂市值達到５﹒４７萬億元重奪港股首位；美團點評（０３６９０）升３％，報２０５﹒８

元，盤中高見２０９﹒６元破頂；騰訊控股（００７００）升２﹒１２％，報５５４﹒５元，盤

中高見５５５元破頂；小米集團（０１８１０）升３﹒７３％，報１６﹒７元，盤中見１６﹒８

６元近兩年高位；京東集團（０９６１８）升７﹒１９％，報２６５﹒４元，盤中見２６８﹒６

元創上市新高。

晶片股繼續炒起，中芯國際（００９８１）升１﹒８８％，報４０﹒６５元；華虹半導體（

０１３４７）升１５﹒２４％，報３４﹒４元；ＡＳＭ（００５２２）升１０﹒０７％，報９８

﹒３５元；中電華大科技（０００８５）升５﹒６８％，報０﹒９３元。

軟件股繼續受追捧，華為第二季手機出貨量有望位居全球第一，為其概念股的中軟國際（０

０３５４）升９﹒６５％，報５﹒５７元；兌吧（０１７５３）升６﹒０２％，報３﹒５２元；

金山軟件（０３８８８）升５﹒１３％，報４５﹒０５元；獲貝萊德增持的微盟集團（０２０１

３）升３﹒４９％，報１３﹒０４元；中國有贊（０８０８３）升１﹒３２％，報１﹒５３元。



＊大摩料行業最壞時候已過，鴻騰精密半日彈９％＊



大摩料手機設備行業最壞時候已過去，相關股份普遍抽升，鴻騰精密（０６０８８）升９﹒

２２％，報３﹒７９元；丘鈦科技（０１４７８）升９﹒０８％，報１２﹒５元；比亞迪電子（

００２８５）升５﹒９７％，報２２﹒２元；舜宇光學科技（０２３８２）升４﹒４４％，報１

５０﹒４元；瑞聲科技（０２０１８）升４﹒３％，報６１﹒８５元。

美國汽油消費有復甦的跡象，美國汽油庫存減少４８０萬桶，隔晚紐油企上４０美元。石油

股造好，中海油（００８８３）升０﹒２３％，報８﹒８８元；中石油（００８５７）升３﹒５

６％，報２﹒９１元；中石化（００３８６）升２﹒６２％，報３﹒５３元；Ｆ三星原油期（０

３１７５）升０﹒５７％，報２﹒８１６元。

部分汽車股６月銷量上揚帶動板塊回穩，上月汽車總銷量增近三成的長城汽車（０２３３３

）升６﹒１１％，報６﹒２５元；華晨中國（０１１１４）升４﹒７２％，報８﹒６５元；６月

銷量升１０％的東風集團（００４８９），股價升２﹒５２％，報５﹒２８元；吉利汽車（００

１７５）升０﹒８２％，報１７﹒１４元；比亞迪股份（０１２１１）升０﹒４１％，報７４﹒

３元。



＊麥嘉嘉：港股支持位２５３００點＊



近兩日港股大市表現反覆，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，近來

Ａ股和港股的升勢主要受惠環球政府放水，資金流入資產市場，而中港股市比起美股升幅較低，

故有追落後買盤。她認為，在港股成交無大幅滑落下，恆指可於現水平窄幅整固，支持位２５３

００點，阻力位於２７０００點。

對於有報道指美國國務院內部考慮打擊聯匯，例如限制香港銀行業兌換美元，麥嘉嘉認為香

港有足夠資金儲備作調節，以維持聯匯制度，投資者不必過於憂慮，惟要留意中美角力其他因素

。（ｎｓ、ｋｓ）

