【企業盈警】理士國際（８４２）料中期淨利潤將跌８１－９４％

《經濟通通訊社１０日專訊》理士國際（００８４２）公布，集團預期截至２０２０年６月
３０日止６個月淨利潤將按年跌８０﹒９４％－９３﹒６５％至５００－１５００萬元人民幣。
主要由於全球ＣＯＶＩＤ－１９大流行預防和控制政策擾亂了集團的全球業務，導致利潤貢
獻減少；與前中期相比缺乏其他收入和收益，前中期錄得出售子公司的收益約為４２００萬元人
民幣；以及人民幣兌美元貶值產生的匯兌淨損失。（ｃｗ）
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