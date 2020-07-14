《異動股》澳門對內地居民到訪限制令解除，永利澳門開漲一成六

《經濟通通訊社１４日專訊》永利澳門（０１１２８）現價升１６﹒３９％，報１５﹒６２

元；成交約３６６萬股，涉資５７０３萬元。

澳門新冠病毒應變協調中心昨（１３日）表示，即日起，澳門將北京和湖北省從病毒高發地

區名單中剔除，這意味着內地所有城市的居民到訪澳門將不再需要為期１４天的醫學觀察。此外

，自明天（１５日）上午６時起，對從粵澳口岸進入廣東省人員不再實行集中隔離１４天醫學觀

察。另外，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，自明天凌晨零時起，將嚴格要求任何進入

娛樂場人士，必須接受體温檢測、出示有效的健康碼及核酸檢測陰性證明，以確保員工及客人的

健康。

受消息刺激，濠賭股普遍大漲，澳博控股（００８８０）升１１﹒３７％，報９﹒５元；銀

河娛樂（０００２７）升１１﹒１１％，報５６﹒５元；新濠國際發展（００２００）升９﹒０

１％，報１６﹒４６元。

現時，恆生指數報２５６６３點，跌１０８點或跌０﹒４２％，主板成交４４﹒２９億元。

國企指數報１０５０９點，跌６６點或跌０﹒６３％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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永利澳門（０１１２８） １５﹒６２元 升１６﹒３９％

澳博控股（００８８０） ９﹒５０元 升１１﹒３７％

銀河娛樂（０００２７） ５６﹒５０元 升１１﹒１１％

新濠國際（００２００） １６﹒４６元 升９﹒０１％

金沙中國（０１９２８） ３３﹒３０元 升８﹒１２％

美高梅 （０２２８２） １０﹒２６元 升８﹒００％

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（ｋｓ）

