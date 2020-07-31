《台股攻略－馮偉明》蘋果業績理想鴻海造好

《台股攻略》台股今日（３１日）終場跌５８﹒１２點，收１２６６４﹒８點，雖力守５日
線，但１２７００點關卡得而復失，成交金額為新台幣２０７８﹒３６億元。
電子權值股中，台積電出現獲利盤，股價回調，開低走低，下跌１﹒９５％，收新台幣
４２５﹒５元，跌穿５日線；大立光在平盤附近震盪，收市無升跌；鴻海受惠蘋果ｉＰｈｏｎｅ
ＳＥ銷售良好帶動，股價走揚，微升０﹒５１％，收新台幣７８﹒４元；聯發科表現續強，早盤
開低後，盤中曾經倒跌，最終升２﹒６３％，收新台幣７０１元，突破５日線。ＩＣ設計股持續
成為大市焦點，旺玖、譜瑞─ＫＹ亮燈漲停；矽創、義隆、鑫創、聯詠、茂達、原相及聚積升幅
均超過３％。
美國科技股維持強勢，其中蘋果及亞馬遜業績好過預期，相信台股下方１２３００至
１２５００點附近仍有支持，電子權值股仍有機會轉強。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ
ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇