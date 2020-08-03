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03/08/2020 09:14

《缸邊隨筆－石鏡泉》下半年買乜？

　　《缸邊隨筆》要知下半年買乜，先來看官方文件。
　
　　中央政治局會議於７月３０日召開，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。隨著二
季度以來中國經濟率先走出疫情衝擊，７月政治局會議在部署疫情後經濟工作的同時，也給了市
場一個研判下半年經濟和政策走向提供了一個窗口。
　
　　本次會議重點討論工作是「十四五」規劃，並明確今年１０月召開五中全會討論與編製「十
四五」規劃。明年是「十四五」規劃的開局之年，去年１１月相關規劃已經著手研究制定。疫情
影響弱化後，下半年編製「十四五」規劃是重點工作之一，整體工作或也將體現「十四五」規劃
思路。
　
　　本次會議的另一個亮點是，再次明確了「雙循環」的主要思路。和５月「兩會」、７月企業
座談會的表述一樣，本次會議再提「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的
新發展格局」，而且明確了提出「雙循環」的主要思路，即：堅持結構調整的戰略方向＋更多依
靠科技創新＋完善宏觀調控跨周期設計和調節。總體看，後續我國改革舉措都將圍繞「雙循環」
來展開，可多關注結構調整、擴大內需、科技創新和提升產業鏈水平。
　
　　今年的中央政治局會議，跟歷年是不一樣的，因為今年中國是外處於至少「七國聯軍」包圍
中，七國是指：美、英、澳、紐、加、日、印度。內處於疫後和水災後的重建，怎辦？中央是「
發展是硬道理」，兩手抓。
　
　　１﹒前手抓下半年經濟工作；
　
　　２﹒後手抓十四五規劃和２０３５年遠景目標。
　
　　中央政治局會議，首次提出「國內大循環」和「國內國際雙循環」，淺白的講是：
　
　　（１）國內搞內需；
　
　　（２）國際上要搞好出入口。
　
　　對比今年４月１７日中央政治局會議和７月３０日中央政治局會議的重點，就知其中的變化

　
　　作為投資者該怎部署？
　
　　１﹒中央會看緊資本市場，想炒，無咁易，因此像前一階段的借新經濟股之途來炒翻天，是
不容易了。資本要踏踏實實地去促進實體經濟的發展。
　
　　２﹒國內外循環意見在今年５月１４日的中央政治局常務委員會會議，５月２３日全國政協
十三屆三次會議，６月１８日第十二屆陸家嘴論壇，７月２１日企業家座談會提出過；因此，極
可能會寫入十四五計劃中，此即在未來５年擴大內需是政策方向之一。
　
　　對此，筆者在上半年買股只重４隻：港交所（００３８８）、中芯國際（００９８１）、吉
利（００１７５）、中移動（００９４１）；下半年這４隻股票也要續留意，但會擴多幾隻，蒙
牛（０２３１９）、中國聖牧（０１４３２）、安徽海螺（００９１４）、青島啤
（００１６８），多了內需股和黃金股。時勢變，投資政策也要變。《資深投資者　石鏡泉》
　　
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