  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/08/2020 10:37

《匯市縱橫－蕭啟洪》選戰近了

　　《匯市縱橫》肺炎疫情並沒有打消美國總統大選的熱度，不過卻重重打擊了特朗普的選情。
《美國全國廣播公司》和《華爾街日報》聯合進行的民調顯示，民主黨總統參選人拜登在全國的
民望領先爭取連任的總統特朗普９個百分點，支持率達五成。受訪選民相信，拜登在對抗新型肺
炎疫情、移民、醫療護理、種族關係和團結國家等不同問題上，都會比特朗普做得更好。超過六
成國民認為，特朗普政府未能成功抗疫，只有五分一人相信美國經濟仍十分穩固。
　
　　如此選情，卻為市場帶來一大風險，就是面對如此逆境，會否引爆素有「狂人」之稱的特朗
普的小宇宙？市場十分相信特朗普有可能推出更極端的對華政策，以作最後一博，為本身已脆弱
的中美關係帶來更大的破壞。近兩周，中國國務委員兼外長王毅、外交部副部長樂玉成及中央外
事工作委員會辦公室主任楊潔篪罕有地接連發話，希望穩定中美關係局勢。樂玉成接受專訪稱，
（中美）對話不能中斷，尤其兩國外交部門不能陷入無線電靜默；要聚焦合作，有很多領域可以
也應該合作。就是再困難、再複雜的問題，也要拿到桌面上來談。王毅則批評美方毫無道理地對
中國進行全方位打壓，不斷挑釁中國的核心利益，是「霸道」的表現，中方將作出堅定而又理性
的回應。軟硬並施的態度顯示，中方並不想中美關係繼續惡化，起碼直至選戰為止。
　
　　話說當年輿論認為商人出身的特朗普會因龐大的經濟利益，與中國保持合作關係；而希拉莉
擔任國務卿，對華態度並不友善。結果卻令人大跌眼鏡。即使拜登上台，能否有力踏出中美版的
「修昔底德陷阱」？實在不敢太樂觀。
　
　　參考國際貨幣基金組織最新預測，今年中國或將是主要經濟體中唯一能保持正增長的國家。
現在中國內地疫情基本結束，經濟持續恢復，最近中國的經濟數據亦大多優於市場預期。美方澄
清中美貿協並無任何實質性問題，經濟復甦的中國訂單正在增加，美國農業部最新數據顯示，上
周中國再購入１２﹒６萬噸大豆，人民幣難有大跌的理由。現時下方支持位６﹒９２５，上方阻
力則位於６﹒９７５。
　
＊本周策略＊
　
歐元：本周建議候低於１﹒１７００買入歐元兌美元，目標１﹒１９００，止蝕１﹒１５００。
　
離岸人民幣：本周建議候高於６﹒９７５０沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒９０００，止蝕
７﹒０２００。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS18/08/2020
【FOCUS】華府連環封堵華為　新招恐遇backfire
開市Good Morning18/08/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：吉利短期目標17元
香港要聞18/08/2020
【紓困措施】林鄭：第二期保就業將引入新措施　兩大超市須減價
中國故事17/08/2020
《神州經脈》人行加碼放水MLF利率不變　滬綜指挑戰逾兩年高位
中國故事17/08/2020
【電競火爆】TS戰隊奪王者榮耀世冠盃　電競產業進入黃金時代
財經熱話17/08/2020
【大熱倒灶】季檢出爐美團爆冷僅入國指　惟半日倒升１％預炒業績
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金