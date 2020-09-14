《師傅教路－黃瑋傑》雷蛇受惠「宅經濟」，毛利率料持續改善

《師傅教路》雖然新冠病毒疫情為全球市場帶來不明朗因素，但同時亦締造了全球各地的「

宅經濟」趨勢，令用戶對遊戲及電競的參與度推至新高。雷蛇（０１３３７）主要從事設計、製

造、分銷、研究及開發電子遊戲周邊設備、電腦系統及配件，正好受惠「宅經濟」趨勢，今年上

半年度收益創歷來新高，表現遠勝預期。

截至２０２０年６月３０日止上半年度，雷蛇錄得收益４﹒４７５億美元，按年增長２５﹒

３％。按業務劃分，核心硬件業務錄得收入３﹒８２７億美元，增長２６％，主要由於周邊設備

（特別是滑鼠、鍵盤及耳機等核心類別）及電腦系統業務增長強勁所致。集團在美國高端遊戲手

提電腦市場穩佔第一地位，由於市場對其產品需求殷切，在發布Ｂｌａｄｅ靈刃手提電腦全新產

品系列後，５月和６月份業務按年錄得強勁的雙位數增長。集團軟件業務亦持續擴大，截至今年

６月３０日，總帳戶數目按年增長４２﹒８％至約１億個，每月活躍用戶急增逾４５％，主要由

於遊戲、電競及直播活動增加，帶動軟件產品組合強勁增長。



＊上半年收益創歷來新高，遠勝預期＊



該集團服務業務（包括Ｒａｚｅｒ Ｇｏｌｄ虛擬信用積分及Ｒａｚｅｒ Ｆｉｎｔｅｃｈ

）錄得收入６４００萬美元，大幅增長７９﹒３％；毛利率為４５﹒９％，對集團毛利貢獻由２

０１９年上半年的２０％增加到接近３０％。Ｒａｚｅｒ Ｇｏｌｄ虛擬信用積分是全球最大的

數碼娛樂獨立虛擬信用積分平台之一，今年上半年總支付交易規模大幅增長１２５﹒９％，主要

由交易宗數增加所帶動。集團進一步擴張業務版圖，上半年共增加６０萬個渠道接觸點，其中包

括中東及北非地區。現時，超過１３０個國家及地區的用戶可以從逾４００萬個渠道接觸點購買

Ｒａｚｅｒ Ｇｏｌｄ虛擬信用積分﹒Ｒａｚｅｒ Ｆｉｎｔｅｃｈ是雷蛇的金融科技分支，由

ＲＭＳ雷蛇商業服務（企業對企業Ｂ２Ｂ金融科技分支）及Ｒａｚｅｒ Ｐａｙ（企業對顧客Ｂ

２Ｃ金融科技分支）組成，亦是東南亞最大的線下對線上（Ｏ２Ｏ）電子支付網絡之一。今年上

半年，Ｒａｚｅｒ Ｆｉｎｔｅｃｈ產生總支付交易規模１８億美元（２０１９年全年為２１億

美元），按年增長１１４﹒３％，主要受惠於新商戶接入，以及新冠病毒疫情的封鎖措施促使線

上購物和數碼娛樂消費活動大幅增加所致。今年１月，集團宣布Ｒａｚｅｒ Ｆｉｎｔｅｃｈ已

向新加坡金融管理局提交全數碼銀行牌照申請，根據新加坡金融管理局的指引，預計將於今年下

半年公布授出數碼銀行牌照的事宜。目前，集團正尋求於其他司法管轄權區申請數碼銀行牌照。



＊建議１﹒６５元買入，目標１﹒９５元＊



雷蛇上半年度錄得虧損１７６７萬美元，較去年同期大幅收窄６３％；經調整除息稅折舊攤

銷前錄得盈利３１８萬美元（去年同期為虧損２１６２萬美元），主要受惠收入增長及毛利率由

２１﹒２％改善至２２％；經營活動現金流亦由負轉正，達６６００萬美元。集團目前無負債並

持有現金逾５億美元。展望未來，集團預期包括硬件、軟件及服務業務的雷蛇生態系統將繼續增

長，今年下半年收益將受新硬件產品推出及「宅經濟」趨勢支持下的服務業務收益增長所推動，

而受惠於硬件利潤率改善，以及高利潤率的服務業務在雷蛇生態系統中的收益比重提高，毛利率

將持續改善。建議買入價１﹒６５元，目標１﹒９５元，止蝕位１﹒５元。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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