《股林淘金－林家亨》四重結算臨近，港股受壓突破難

《股林淘金》周一（１４日）美國科技版塊先有甲骨文向美國財政部提交海外抖音交易計劃

，後有輝達以半導體史上最大的交易紀錄４００億美元從軟銀手上買下安謀控股。其次生物科技

公司吉利德科學亦併購乳癌新藥廠商Ｉｍｍｕｎｏｍｅｄｉｃ。除此之外，英國藥廠阿斯利康宣

布恢復第三期新冠病毒疫苗臨床測試，及輝瑞亦指有望在年底前能在美國本土推出疫苗。受到多

方利好消息影響下，美國科技和醫藥領跑大市，帶動三大指數高開高收。

在美股受到新冠病毒疫苗及企業併購利好消息帶動下，港股曾在周二（１５日）中午收市前

一度升至２４８２６點。恆生指數成分股當中有３４隻都有升，當中友邦保險（０１２９９）的

貢獻最大。雖然港股向好，但在恆生指數受到歷加通道中線阻力位的壓力，再加上今個星期五（

１８日）為美國四重結算日情況下，預料市場氣氛會持觀望態度，並且恆生指數短期難以突破２

５０００點。所以投資者應吼高位減持，同時可以在恆指在接近保歷加通道底部時才再考慮重新

入貨。



＊恆大汽車配股，小米總裁套現＊



恆大汽車（００７０８）宣布通過配售新股募資４０億港元，當中不乏雲鋒基金、紅杉資本

等大型國際基金，以及騰訊（００７００）、滴滴等科技巨頭。市場反應並不積極，午市前曾跌

至２４元（－４﹒１６％）。今次配股對長期戰略意義較大，預計對恆大汽車股價短中期有提振

作用。

小米（０１８１０）創始人之一的林斌減持３﹒５億Ｂ類股份，套現接近７９﹒９８億元。

林斌原先擁有約４﹒８億Ｂ類股份及約２３﹒７７億Ａ類股份，經過減持後，林斌佔股只有約一

成。可待小米消化配股消息後，未來接近２０元可重新入貨。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份



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