  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/09/2020 11:27

《金石為開－黃威》美聯儲按兵不動，黃金延續震盪

　　《金石為開》黃金走勢在過去一周依然沒有明顯進展，延續震盪整理的局面。美聯儲在大選
前的最後一次會議上繼續按兵不動，上調今年經濟增長預期並預計２０２３年之前將不會加息，
不過其對於平均通脹的闡釋未達到市場預期的效果。而眾議院提出的刺激方案再遭佩洛西否決，
美元反覆偏軟。另一方面，美股衝高回落，歐洲疫情出現反覆，一定程度上也為金價提供短線支
援。金價全周小幅上漲０﹒５％。
　
　　近兩周市場十分關注美聯儲在大選前的最後一次議息會議。此次政策聲明整體基調偏「鴿」
派，點陣圖顯示官員們預計零利率水平將延續至２０２３年。且在未來數月，美聯儲將至少以目
前的速度購債。不過對於平均通脹的闡釋上，ＦＯＭＣ僅表示將尋求實現通脹率在一段時間內適
度高於２％，未設定具體目標數位。投資者不免對此結果感到失望，惟考慮到大選臨近，美聯儲
保持政策中性亦屬合理。
　
　　同時，美聯儲預計２０２０年美國經濟將萎縮３﹒７％，較６月份預測大幅調高２﹒８個百
分點；２０２１年ＧＤＰ增速則由５％下調至４％。鑒於近期美國經濟數據好轉，這一預期調整
十分正常。美聯儲也重申，雖然經濟活動和就業在最近幾個月有所回升，但仍遠低於年初水平，
經濟的發展道路將在很大程度上取決於疫情的發展進程。整體而言，議息會議結果鴿派不足，因
此未對黃金產生方向性影響。

　　另一方面，美元維持相對弱勢，為短線金價提供支撐。兩黨提出的１﹒５億美元折中版刺激
方案再遭眾議院院長佩洛西否決，她堅持刺激計劃規模須達到２﹒２萬億美元。而隨著歐元區封
鎖措施解除、商業重啟，歐元強勁反彈，令美元指數受到壓制。不過投資者近期需留意歐洲疫情
的反覆，這有可能觸發歐系貨幣的回調。
　
　　金價技術面上周也沒有發生明顯變化。日線ＭＡＣＤ快慢線在零軸上方不遠處交纏，僅維持
極為微弱的下跌動能柱，ＲＳＩ繼續在５０附近震盪橫行。保歷加通道進一步收窄，短線金價的
波動空間極為有限，大致在１９２０至１９７０美元之間。因此建議投資者暫時觀望為宜，待價
格突破後再順勢跟進。
　
　　本周重點關注美國８月耐用品訂單初值及歐洲９月製造業ＰＭＩ初值。
《六福金融分析師　黃威》
　
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/09/2020
【大國博弈】美國周日起禁止下載TikTok和WeChat應用程式
財經熱話18/09/2020
《股市一周》港股窄幅上落全周僅跌47點　科指升近3%跑贏
中國故事18/09/2020
《神州經脈》傳TikTok擬上市　台海局勢緊繃　滬指返三千三
財經熱話18/09/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》維亞生物服務換股業務見成果　現價小注買入博破頂
生財有道18/09/2020
【自願醫保】嫌標準Plan唔夠保障? 呢d計劃覆蓋夠全面!
市場動向18/09/2020
品牌電商幕後功臣 寶尊電商藉創新能力與客戶締造共贏
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

新增「恒生科技指數」成份股

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>