《金石為開－黃威》美聯儲按兵不動，黃金延續震盪

《金石為開》黃金走勢在過去一周依然沒有明顯進展，延續震盪整理的局面。美聯儲在大選

前的最後一次會議上繼續按兵不動，上調今年經濟增長預期並預計２０２３年之前將不會加息，

不過其對於平均通脹的闡釋未達到市場預期的效果。而眾議院提出的刺激方案再遭佩洛西否決，

美元反覆偏軟。另一方面，美股衝高回落，歐洲疫情出現反覆，一定程度上也為金價提供短線支

援。金價全周小幅上漲０﹒５％。



近兩周市場十分關注美聯儲在大選前的最後一次議息會議。此次政策聲明整體基調偏「鴿」

派，點陣圖顯示官員們預計零利率水平將延續至２０２３年。且在未來數月，美聯儲將至少以目

前的速度購債。不過對於平均通脹的闡釋上，ＦＯＭＣ僅表示將尋求實現通脹率在一段時間內適

度高於２％，未設定具體目標數位。投資者不免對此結果感到失望，惟考慮到大選臨近，美聯儲

保持政策中性亦屬合理。



同時，美聯儲預計２０２０年美國經濟將萎縮３﹒７％，較６月份預測大幅調高２﹒８個百

分點；２０２１年ＧＤＰ增速則由５％下調至４％。鑒於近期美國經濟數據好轉，這一預期調整

十分正常。美聯儲也重申，雖然經濟活動和就業在最近幾個月有所回升，但仍遠低於年初水平，

經濟的發展道路將在很大程度上取決於疫情的發展進程。整體而言，議息會議結果鴿派不足，因

此未對黃金產生方向性影響。



另一方面，美元維持相對弱勢，為短線金價提供支撐。兩黨提出的１﹒５億美元折中版刺激

方案再遭眾議院院長佩洛西否決，她堅持刺激計劃規模須達到２﹒２萬億美元。而隨著歐元區封

鎖措施解除、商業重啟，歐元強勁反彈，令美元指數受到壓制。不過投資者近期需留意歐洲疫情

的反覆，這有可能觸發歐系貨幣的回調。



金價技術面上周也沒有發生明顯變化。日線ＭＡＣＤ快慢線在零軸上方不遠處交纏，僅維持

極為微弱的下跌動能柱，ＲＳＩ繼續在５０附近震盪橫行。保歷加通道進一步收窄，短線金價的

波動空間極為有限，大致在１９２０至１９７０美元之間。因此建議投資者暫時觀望為宜，待價

格突破後再順勢跟進。



本周重點關注美國８月耐用品訂單初值及歐洲９月製造業ＰＭＩ初值。

《六福金融分析師 黃威》



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