《運籌帷幄－梁業豪》連強勢股亦被積極沽售時

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和

３２﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。港股中期局勢與長期局勢均進一步轉淡，證明筆者近日的憂

慮並非杞人憂天。港股正式往下突破的勢頭非常明顯，好友暫宜多作退守，不應急於入市買貨。

圖表形勢幾乎全面向淡，三大指數中，除科技指數月線圖外，其餘都屬向淡或顯著向淡，可見淡

友大戶現時完全控制了大局。

依筆者看，雖謂現時港股只處於短期調整浪中，局勢演變成為中期調整的可能性正在增大中

。根據經驗，最強勢的股票會於短浪末期才會被積極沽售，其後轉跌為升的市況會由它們的強勁

趁低吸納盤帶動。此外，強勢股被沽售的時間會較短，因大戶知道整體大市再跌的時間無多。因

此，連強勢股亦被積極沽售時，投資者不但不應感到恐慌反而應該準備隨時入市造好。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網址：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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