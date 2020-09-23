《拆局麒想－林嘉麒》致匯控的小股東，斷捨離的決擇！（上）

《拆局麒想》匯控（００００５）已成為投資雞肋，捲入中美角力中，兩邊不是人。有傳中

國商務部的《不可靠實體清單規定》將包括匯控，再有國際調查記者同盟（ＩＣＩＪ）指控匯控

涉及洗黑錢。壞消息接踵而來，在低息環境下，銀行息差很窄，環球經濟風險增加，匯控未知要

多做多少壞帳準備，市場風險愈來愈大，現在連中美政策也影響匯控業務上的系統性風險。眼見

迎面而來的重大風險，同時估值低賤得利害，相信大部分股東正在難以取捨的困難境地。



首先，要先了解何謂《不可靠實體清單》。中國商務部指，是對不遵守市場規則，背離契約

精神，出於非商業對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業組織或個

人，將列入該清單。雖然細則未公布，估計包括限制從事與中國有關的進出口活動，限制或禁止

在中國的投資，限制或禁止相關人員的入境，限制其中國境內的工作許可或停留資格，以及罰款

等。事實上，中國方面已於去年５月宣布建立黑名單的計劃，湊巧是在美國將華為納入實體名單

之際。中國的新規定很可能是針對那些與中國產品競爭的實體，也可能波及販售軍備給台灣的實

體。如果匯控在名單之上，就算最輕微，也不可參予中國的進出口活動，而對匯控來說卻事關重

大。



作為全球性銀行，亦是全球領先的貿易銀行，貿易業務對於匯控來說是相當重要。香港是匯

控利潤的命脈，２０１９年除稅前利潤１３３億元，貢獻了１２０億元，而內地業務貢獻

２８﹒８億元，數字上似乎不大。惟有理由相信，香港業務的出色表現，與中國有莫大的關係，

尤其是外貿的業務。一旦被禁不可參予進出口活動，相關貸款、ＬＣ業務等會是一個重擊。再者

，現時各國貿易壁壘明顯，先不講環球經濟狀況，要說國與國回復正常關係也不容易。現時，中

國多次強調內循環的未來發展，雖然也包括外循環的概念，惟美國已由貿易戰，打到科技戰，相

信金融戰在所難免，匯控業務上存在重大不確定性。



至於法律訴訟，匯控Ｆｉｌｅ可說是成幾尺厚。由馬多夫證券、反洗錢及制裁相關事宜、倫

敦銀行同業拆息、歐洲銀行同業拆息及其他基準利率、貴金屬訂價、外匯相關、及電影融資訴訟

調查及訴訟。匯控管理層只表示，根據目前已知的事實，現階段未能預測解決方案及時間，甚至

是影響可能甚大。作為股東，真係好灰。前景暗淡下，應該早日了斷。何況中國一日未出《不可

靠實體清單》，對其影響情況是一個未知數。斷捨離是指，斷絕不需要的東西，捨去多餘的事物

，脫離對物品的執著。似乎匯控已不是投資市場所需要，亦對恆指多餘，而作為小股東應該脫離

對匯控的執著。如果看完這篇文，仍心存希望的，好的，給你一星期的時間，下周再和你說匯控

的希望在哪兒。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



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