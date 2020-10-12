《台股攻略－馮偉明》台股續強，站上１２９００點關口

《台股攻略》台灣雙十節長假期間美股走強，加上熱錢流入，台股假期後情勢一片大好。加

權指數今日（１２日）裂口高開超過７０點，在台積電及聯發科強勢帶動下早段升過百點，最高

曾觸及１２９９７點，惟高位再度遇上沽壓，升幅收窄，收報１２９５５﹒９１點，升

６８﹒７２點，成交金額擴大至新台幣２２８７﹒４５億元。台股走勢凌厲，與１３０００點只

差一線。

電子權值股方面，台積電與聯發科雙雙帶動指數上升。台積電法說會將於本星期舉行，其第

三季表現將超過預期，刺激股價飆升，收報新台幣４６０元，升新台幣７元，帶動指數升約６０

點。聯發科第三季盈利表現同樣遠超預期，季度增長達４３﹒８９％，收報新台幣７１４元，升

新台幣４４元，成為台股市值第二大的股票。大立光在法說會中表示其第四季訂單將受到華為零

訂單影響，盈利表現不明朗，股價表現疲弱，收報新台幣３０９０元，下挫新台幣２９０元，跌

幅近９％，創近２１個月以來新低。大立光亦拖累其他光學股表現，玉晶光下挫超過５％，而今

國光、亞光亦走勢慘淡。太陽能股及風電股再度成為大市焦點。太陽能股方面，達能、碩禾、元

晶均升至漲停，而聯合再生、太極、新晶投控亦大升７－９％。風電股方面，華城逼近漲停價，

而亞力、中興電、信邦、樺晟、永冠－ＫＹ、華新等升勢強勁。

國安基金開會討論是否退市，加上美國大選在即及中美關係緊張依舊，大市仍可突破

１２８００點，或有望挑戰１３０００點水平。投資者應關注本周台積電業績公布。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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