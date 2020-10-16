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16/10/2020 18:05

【新冠肺炎】政府刊憲本月２６日起將法國及俄羅斯列入高風險地區

　　《經濟通通訊社１６日專訊》政府刊憲，由本月２６日起將法國及俄羅斯加入高風險地區，
由兩地出發到港，或在抵港前１４天曾在兩地停留的人士，需要提供上機前３天內對病毒呈陰性
的報告及在香港預訂房間的確認書等。
　　現時共有１１個國家被列為高風險地區，包括孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯
坦等。（ｂｉ）

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