《異動股》高鑫漲１１％控股權易手至阿里巴巴，後者升逾１％

《經濟通通訊社１９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）將透過子公司淘寶中國投資２８０億

元，收購吉鑫控股合共７０﹒９４％股權，吉鑫控股持有高鑫零售（０６８０８）約５１％股權

。完成後，公司連同其關聯方將持有高鑫零售約７２％經濟權益。

高鑫零售開漲升１０﹒９７％，報８﹒８元，破十天（８﹒１６２元）、二十天線（８﹒５

０７元）；成交約６９２萬股，涉資６０８９萬元。

據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，螞蟻集團香港首次公開發行已獲得中國證監會批准，

而螞蟻集團計劃今日尋求港交所批准。據報，中國證監會預計本周將螞蟻集團批准其上海科創板

上市。阿里巴巴開升１﹒４３％，報２９８﹒２元破頂；成交約６６萬股，涉資１﹒９８億元。

據報，預計螞蟻集團會在美國總統大選（１１月３日）後幾日掛牌交易。外界估計螞蟻集團今

次在上海及香港兩地上市集資額達３５０億美元。

內地傳媒報道，小米（０１８１０）創辦人、董事長兼ＣＥＯ雷軍在微博上表示，從今天開

始，「小米數科」品牌升級為「天星數科」，小米金融Ａｐｐ正式更名為天星金融Ａｐｐ。

小米開升１﹒５１％，報２３﹒５元；長和（００００１）升０﹒７６％，報４６﹒４元。

科指開升８２點或１﹒０９％，報７６８７點。

現時，恆生指數報２４５６５，升１７８點或升０﹒７３％，主板成交３６﹒９１億元。國

企指數報１０００１，升８６點或升０﹒８７％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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阿里系：

高鑫零售（０６８０８） ８﹒８０元 升１０﹒９７％

阿里巴巴（０９９８８） ２９８﹒２０元 升１﹒４３％

阿里健康（００２４１） ２１﹒４０元 升２﹒６４％

阿里影業（０１０６０） １﹒１５元 升０﹒８８％

眾安在線（０６０６０） ４０﹒００元 無升跌



其他新經股：

小米集團（０１８１０） ２３﹒５０元 升１﹒５１％

美團點評（０３６９０） ２６９﹒８０元 升１﹒５０％

騰訊控股（００７００） ５６２﹒００元 升０﹒９０％

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（ｎｓ）

