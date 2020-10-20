【港匯強勢】螞蟻招股推高資金需求，分析料短期內拆息持續向上

《經濟通通訊社記者金雪凝２０日報道》受美國聯儲局量化寬鬆政策導致美元走弱，加上今

年以來多間在美國上市的中資企業回港二次上市等影響，港元匯價持續走強，金管局接連出手承

接美元沽盤，向市場沽出港元，以捍衛聯繫匯率制度。自港元在４月份持續觸及７﹒７５強方兌

換保證以來，金管局共向市場注入了２７９９﹒２２億港元。

有傳阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團上市計劃獲中港兩地批准，計劃於下周二

（２７日）開始招股，港元中短期拆息偏緊，隔夜至兩個月的拆息全線走高。與樓按相關的一個

月期拆息創近兩星期新高，兩星期拆息亦是９月２９日以來最高。有經濟師預期，市場資金需求

持續增加，短期拆息將會持續上升，而港匯亦會持續走強。



＊華僑永亨料一個月拆息或見０﹒５厘＊



華僑永亨銀行經濟師李若凡接受本通訊社訪問時表示，近期的招股活動非常頻密，日前螞蟻

集團傳出招股消息，不少券商都為此預留資金，令市場可動用的資金變得有限，而同時亦有其他

新股進行招股活動，以及港股通的南向資金持續流入，上星期的流入規模更是３個月以來最大，

有關因素都支持了港元需求。

她預期，在螞蟻集團和其他企業的招股活動、月結，加上政府通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）

的認購期將於下星期展開等影響下，港元需求在未來一至兩個星期內都會繼續保持強勁，港匯短

期內將不斷觸及７﹒７５兌一美元的水平，短期拆息亦會持續向上，一個月拆息或升至０﹒５厘

水平。



＊不排除未來金管局仍會大規模入市＊



日前金管局兩次出手入市，單日共注入２６３﹒３５億港元，為２０２０年以來最多的一日

。香港銀行體系總結餘將於明天增加至３５３８﹒５８億港元，金額創２０１６年４月以來的新

高。李若凡指，未來局方會否再向市場注入相若金額，仍需視乎螞蟻的招股反應，以及

ｉＢｏｎｄ的認購反應，但螞蟻招股時，資金凍結的時間橫跨了月結，加上ｉＢｏｎｄ等因素，

不排除仍出現大規模的入市情況。香港銀行體系總結餘短期內亦會升勢持續。



＊招股活動過後一個月拆息或回落至０﹒３％以下＊



她又指，螞蟻上市是近期影響市場的最主要因素，相信及後市場將稍為回復正常。目前港息

仍未反映出銀行體系總結餘「水浸」的情況，預料將會在１１月份螞蟻上市後反映出來，港息特

別是短息將明顯回落，一個月期拆息將回落至７、８月份時的低位，有機會回落至０﹒３厘以下

水平。



＊大新銀行：銀行體系總結餘未來升破４０００億港元不足為奇＊



大新銀行（０２３５６）經濟師溫嘉煒指出，短息上升，而長息就相對平穩，反映出市場現

時主要受短線資金需求帶動。由於今個月下旬將有大型招股活動，以及ｉＢｏｎｄ開售，資金需

求將持續上升。

他認為，相對於大型招股活動，香港的資金流入更大程度是受到量化寬鬆等政策影響，目前

環球經濟仍受疫情拖累，不少經濟體都考慮進一步放寬貨幣政策和減息，香港仍具息差優勢，估

計將持續吸引資金流入，金管局未來有需要繼續接錢，銀行體系總結餘未來升穿４０００億港元

亦不足為奇。

溫嘉煒預期，３個月拆息將維持於０﹒５厘左右的水平，但難以估計回落的時間。他解釋，

現時港美息差仍有一段距離，當兩者仍有３０至５０基點水平的距離，將會繼續吸引資金流入，

相信待港美息差收窄至２０基點以內，才會令資金流入情況減弱，港匯強勢情況亦得以紓緩。

