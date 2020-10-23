《真知灼見－溫灼培》從ＳＷＩＦＴ數字看美元

《真知灼見》周四（２２日）環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）公布了９月份全球支付

貨幣排名。當中不難預期，在整個排名榜中，排首位的依然是美元，不過其全球支付佔比已由８

月份的３８﹒９６％，到９月份回落至３８﹒４５％，並且進一步遠離了其過去５年平均水平４

０﹒６５％。至於排名第二及第三位的分別為歐元及英鎊，佔比分別為３６﹒２９％及７﹒０４

％，兩者與８月份比較均見上升。至於人民幣則繼續保持於全球第五大活躍貨幣的位置，全球支

付佔比由８月的１﹒９１％升至１﹒９７％，反映人民幣如要在ＳＷＩＦＴ系統佔一席位仍有一

段長路要走。



＊與歐元差距不足３個百分點＊



從上述ＳＷＩＦＴ數字中，值得留意是，全球採用歐元的支付比例已直逼美元，現在兩者差

距不足３個百分點。而從過往變化中所見，每當市場使用歐元支付的佔比擴大，美元匯價便會失

支持。假使筆者估計正確，隨著今年８月份歐洲通過共同發債，把歐盟變得更團結，並大大增強

市場對歐盟體系以至歐元信心，日後市場採用歐元支付料會逐步提升。這正是現時美元所要面對

的威脅。



＊人民幣電子化挑戰美元地位＊



反觀人民幣，相信中央不會在ＳＷＩＦＴ這個體制上挑戰美元。相反，會透過推出電子化人

民幣，繞過ＳＷＩＦＴ系統，以挑戰美元地位。換言之，在傳統的ＳＷＩＦＴ體制上，美元正受

到來自歐元的挑戰。而人民幣則在一個全新的層面上威脅著美元地位。當明白這一切，就明白為

何筆者過去一直指出，不論誰作為下任美國總統，也改不了美元大方向有機會走弱的原因。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ

）



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