  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/10/2020 09:44

《真知灼見－溫灼培》從ＳＷＩＦＴ數字看美元

　　《真知灼見》周四（２２日）環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）公布了９月份全球支付
貨幣排名。當中不難預期，在整個排名榜中，排首位的依然是美元，不過其全球支付佔比已由８
月份的３８﹒９６％，到９月份回落至３８﹒４５％，並且進一步遠離了其過去５年平均水平４
０﹒６５％。至於排名第二及第三位的分別為歐元及英鎊，佔比分別為３６﹒２９％及７﹒０４
％，兩者與８月份比較均見上升。至於人民幣則繼續保持於全球第五大活躍貨幣的位置，全球支
付佔比由８月的１﹒９１％升至１﹒９７％，反映人民幣如要在ＳＷＩＦＴ系統佔一席位仍有一
段長路要走。

＊與歐元差距不足３個百分點＊

　　從上述ＳＷＩＦＴ數字中，值得留意是，全球採用歐元的支付比例已直逼美元，現在兩者差
距不足３個百分點。而從過往變化中所見，每當市場使用歐元支付的佔比擴大，美元匯價便會失
支持。假使筆者估計正確，隨著今年８月份歐洲通過共同發債，把歐盟變得更團結，並大大增強
市場對歐盟體系以至歐元信心，日後市場採用歐元支付料會逐步提升。這正是現時美元所要面對
的威脅。

＊人民幣電子化挑戰美元地位＊

　　反觀人民幣，相信中央不會在ＳＷＩＦＴ這個體制上挑戰美元。相反，會透過推出電子化人
民幣，繞過ＳＷＩＦＴ系統，以挑戰美元地位。換言之，在傳統的ＳＷＩＦＴ體制上，美元正受
到來自歐元的挑戰。而人民幣則在一個全新的層面上威脅著美元地位。當明白這一切，就明白為
何筆者過去一直指出，不論誰作為下任美國總統，也改不了美元大方向有機會走弱的原因。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ


【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話22/10/2020
【銅獅重光】匯豐銅獅完成首階段清潔解封 已坐鎮總行大廈85年
中國故事22/10/2020
《神州經脈》螞蟻集團A股IPO獲放行　滬綜指守三千三成交轉凍
香港政情22/10/2020
【香港政情】美制裁林鄭等官員　葉劉：短期內不會再有進一步行動
財經熱話22/10/2020
【資金部署】抽iBond＋認購螞蟻新股　攻守兼備？
財經熱話22/10/2020
【賭業復甦?】濠賭股反彈　何啟俊:宜趁高沽出行業前景仍不明朗
FOCUS22/10/2020
【FOCUS】螞蟻勢破全球IPO紀錄　宏觀圖景意義遠勝打新
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>