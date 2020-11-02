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即市新聞

02/11/2020 09:43

《股林淘金－林家亨》侵侵敗象明顯，市場走資避險

　　《股林淘金》上周五（３０日）美國公布的經濟數據數雖然好於市場預期，但民調顯示特朗
普今次選情不樂觀，有可能被民主黨的拜登以壓倒性票數打敗，市埸避險情緒升溫，三大指數皆
下跌，以每周收市計算，是今年３月份以來的最大跌幅。頭十大的科技股成交金額超逾１１１０
億美元。道指失守２５０天牛熊分界線及保力加通道底線之下。
　　今早（２日）９時１０分，美股道指期貨下跌１３０點。預計今天早上港股錄得反彈，主要
原因是上周五恆指跌幅４７９點略為過分，阿里巴巴（０９９８８）及騰訊（００７００）在美
股ＡＤＲ皆有反彈，恆指反彈後相信在保力加通道中線附近便逐漸遇到阻力，未來或會隨美股繼
績調整，建議吼高減持，增加現金。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並未持有上述股份
　
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