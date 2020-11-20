《再戰明天》Ｇ２０領導人明開峰會，下周關注儲局公布會議記錄

《經濟通通訊社２０日專訊》市場關注下周四（２６日）早上４：００ａｍ，美國聯儲局公
布１１月４－５日政策會議的會議記錄。
＊沙特主辦第十五屆Ｇ２０領導人峰會＊
在外圍重要經濟活動上，明日（２１日），沙特主辦第十五屆Ｇ２０領導人峰會（至２２日
）。
本港時間下周一晚上９：１０ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾在該央行主辦的貨幣市場線上會
議致歡迎詞。
＊美國公布１０月芝加哥儲行全國活動指數＊
下周一（２３日）日股假期休市。
在數據方面，下午４：００ｐｍ，台灣公布１０月失業率，料維持於３﹒７８％。
５：００ｐｍ，歐元區公布１１月製造業採購經理人指數，料由５４﹒８下滑至５４﹒２。
９：３０ｐｍ，美國公布１０月芝加哥儲行全國活動指數。１０：４５ｐｍ，美國公布１１
月服務業採購經理人指數，料由５６﹒９降至５５﹒８；製造業採購經理人指數料由５３﹒４跌
至５２﹒５。
＊石藥和經濟日報派業績＊
在本港，下周一公布業績的公司有：睿見教育（０６０６８）、迪臣發展國際
（００２６２）、有利集團（００４０６）、經濟日報集團（００４２３）和石藥集團
（０１０９３）等。（ｈｏ）
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