《股市一周》新舊經濟資金輪炒，港股周升２９４點逼近７月初高位

《經濟通通訊社２０日專訊》全球新冠疫情再度惡化，多國加強限聚令，不過市場憧憬即將

有新冠病毒疫苗推出，加上內地推出多項刺激「內循環」政策，資金在新舊經濟股輪轉，港股本

周初連升三日，一度逼近７月高位２６７８２點。惟美股三大指數繼續調整，加上市場擔心本港

新冠疫情第四波爆發，港股連升在周四（１９日）斷纜後，今日再度反覆向上，最終收報

２６４５１點。

總結一周，港股全周漲２９４點或１﹒１３％，在２６１９１點至２６６１８點區間波動，

上下波幅４２６點，高位距離７月７日的前頂２６７８２點只有不足２００點；日均成交大減

３０﹒４６％至１３７４﹒４５億元。國指收報１０５５３點，全周僅彈８點。科指八千關復失

，收報７９９７點，升５７點或升０﹒７３％。

重磅股方面，金融股表現強勁，友邦保險（０１２９９）周升５﹒６％，報８９﹒５元；匯

控（００００５）升４﹒４３％，報３８﹒９元；恆生銀行（０００１１）升１﹒８６％，報

１３１﹒７元；港交所（００３８８）升１﹒４％，報３７６﹒２元；中移動（００９４１）繼

續受累美國禁令，挫６﹒１％，報４６﹒９５元；中電信（００７２８）跌４﹒４２％，報

２﹒３８元；內銀股走軟，工行（０１３９８）跌１﹒９３％，報４﹒５６元；建行

（００９３９）跌２％，報５﹒８６元。一拆三的藥明生物（０２９６３）全周升２﹒２３％，

報８３﹒３５元。

吉利汽車（００１７５）為本周表現最佳藍籌，升１１﹒５９％，報２３﹒１元；中海外

（００６８８）為本周最差藍籌，跌１１﹒９％，報１８﹒２８元；中國旺旺（００１５１）為

表現最好國指股，飆１５﹒２２％，報５﹒９８元；中國鐵塔（００７８８）為表現最差國指

股，跌６﹒１５，報１﹒２２元。科指方面，新東方在線（０１７９７）表現最好，升

２０﹒１１％，報３２﹒５５元；瑞聲科技（０２０１８）最曳，跌６﹒２４％，報４２﹒１元

。



＊科技股個別發展，小米彈逾半成＊



科指反覆造好，曾重上８０００關，不過科指期貨下周一（２３日）推出，重磅股本周個別

發展。據報入股網上課程平台Ｕｄｅｍｙ的騰訊（００７００）全周仍跌２﹒３３％，報５８８

元。阿里巴巴（０９９８８）仍軟１﹒５６％，報２５３元。京東（０９６１８）旗下京東健康

，傳下周四（２６日）招股，但京東反覆偏軟，跌３﹒５６％，報３３６元。小米

（０１８１０）的紅米Ｎｏｔｅ系列手機全球銷量突破１﹒４億部，並於下周二公布季績，升

５﹒３６％，報２５﹒５５元。美團（０３６９０）連續三日錄北水淨走，合共２４﹒５億元淨

走，軟０﹒５２％，報３０４﹒２元。網易（０９９９９）業績優於市場預期，績後獲多間大行

提升目標價，升３﹒７３％，報１４１﹒８元。丘鈦科技（０１４７８）獲野村上調至買入，升

７﹒２２％，報１０﹒１元。野村上調舜宇（０２３８２）目標價逾兩成二，股價升２﹒６８％

，報１５６﹒９元。

本港新增本地感染數字上升，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日表示，本

港已開始第四波疫情，隱性傳播鏈已在各區出現，強調市民現時須繼續保持社交距離。疫情受惠

股爆發，香港電視（０１１３７）全周升１３﹒１９％，報１２﹒３６元；大和周一發表報告，

認為香港電視實際上已壟斷本港電商市場，首次給予「跑贏大市」評級。而日清食品

（０１４７５）升１﹒９２％，報６﹒９元；經濟「７５９阿信屋」的ＣＥＣ國際控股

（００７５９）升８﹒４５％，報０﹒７７元。



＊國務院要求提振大宗消費重點消費，汽車餐飲股齊揚＊



國務院總理李克強本周三（１８日）主持召開國務院常務會議，要求部署提振大宗消費重點

消費和促進釋放農村消費潛力；會議指出，堅定實施擴大內需戰略，進一步促進大宗消費、重點

消費，更大釋放農村消費潛力。消費餐飲股上揚。農夫山泉（０９６３３）再創下上市新高，股

份市值曾突破５０００億元，全周飆２１﹒３４％，報４５﹒２元；「染藍」的百威亞太

（０１８７６）升１１﹒３４％，報２７﹒５元；青島啤酒（００１６８）抽高１５﹒８９％，

報７７﹒３５元；華潤啤酒（００２９１）附屬華潤雪花啤酒今年首９個月淨利潤為３８﹒３億

元人民幣，漲９﹒７９％，報５８﹒８５元。遭大和、中金下調目標價的頤海國際

（０１５７９）升３﹒４７％，報９８﹒５元；呷哺呷哺（００５２０）升６﹒６５％，報

１６﹒０４元；九毛九（０９９２２）升４﹒５８％，報１８﹒２８元；百勝中國

（０９９８７）漲４﹒０４％，報４６９﹒２元。

國務院常務會議提出要穩定和擴大汽車消費。開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，並給予補貼

。汽車相關股本周有資金流入，普遍熱炒。平治母公司戴姆勒公布將加強與吉利（００１７５）

合作，研發可以電氣化的新一代混合動力汽車引擎，吉利七連升，飆升１１﹒５９％，報

２３﹒１元。廣汽（０２２３８）力爭十四五期末產銷量達３５０萬輛，飆１１﹒１８％，報

９﹒４５元；華晨中國（０１１１４）母公司華晨汽車集團今日正式宣布破產，股價全周仍升

２﹒０５％，報７﹒４８元；東風集團（００４８９）第三季純利按年增２２％，本周漲

１１﹒８％，報８﹒５３元；長城汽車（０２３３３）升１３﹒７７％，報１５﹒２元。



＊航運股落鑊炒復甦，東方海外炒高４８％＊



新冠病毒疫苗喜訊頻傳，加上市場憧憬石油出口國組織與減產盟國（合稱ＯＰＥＣ＋）將押

後增產，推動國際油價上漲，相關股份熱炒，中石油（００８５７）升３﹒７３％，報２﹒５元

；中海油（００８８３）漲２﹒４６％，報８﹒７５元；中海油田服務（０２８８３）急升

１２﹒２４％，報６﹒０５元；中石化（００３８６）跌０﹒８５％，報３﹒４９元。

市場續憧憬運費上升，航運股續熱炒。東方海外（００３１６）勁升４８﹒３４％，報

６２﹒６元；中遠海控（０１９１９）炒高２０﹒５８％，報７﹒５元；太平洋航運

（０２３４３）急揚１２﹒７１％，報１﹒３３元；海豐（０１３０８）彈高１９﹒６２％，報

１６﹒４６元；中外運（００５９８）飆１７﹒２％，報２﹒９３元；中遠海能（０１１３８）

漲４％，報３﹒３８元。（ｃａ）

