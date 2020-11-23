《台股攻略－馮偉明》台股重拾升勢，升破１３８００點關口

《台股攻略》上周五（２０日）台股表現呆滯，今日（２３日）重拾升勢加權指數連破

１３８００及１３９００點兩大關口，最高曾觸及１３９１２點，惟高位遇壓，升幅收窄，最終

收１３８７８點，成交金額擴大至新台幣２３４９億元。

半導體股今日成為大市焦點。台積電經調整後今日重拾升勢，最高曾升至新台幣

４９８﹒５０元，收新台幣４９６﹒５０元，升新台幣８﹒５０元。聯電因被證券行唱好目標價

至新台幣５４﹒５０元，股價於開市９分鐘後直飆漲停板價新台幣３６﹒３５元收市，創

２００２年７月以來新高。其他大型權值股表現各異，鴻海收市股價企穩前收市價之上，收新台

幣８２﹒９０元，微升新台幣０﹒４０元。大立光及聯發科表現強差人意，分別收新台幣

３４００元及７４３元，跌新台幣６０元及４元。傳產股指標之一台塑四寶今日全面報捷。台塑

收新台幣８８﹒８元，升新台幣０﹒５０元；台塑化收新台幣９４﹒７元，升新台幣０﹒８０元

；南亞收新台幣６６﹒２元，升新台幣０﹒５０元；而台化則收新台幣８０元，升新台幣

０﹒２０元。

加權指數曾高見１３９００點之上，上攻１４０００點機會不少，投資者可留意，隨著國際

油價回升，相關股份或帶動大市再進一步，刺激投資氣氛。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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