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23/11/2020 18:11

《台股攻略－馮偉明》台股重拾升勢，升破１３８００點關口

　　《台股攻略》上周五（２０日）台股表現呆滯，今日（２３日）重拾升勢加權指數連破
１３８００及１３９００點兩大關口，最高曾觸及１３９１２點，惟高位遇壓，升幅收窄，最終
收１３８７８點，成交金額擴大至新台幣２３４９億元。
　　半導體股今日成為大市焦點。台積電經調整後今日重拾升勢，最高曾升至新台幣
４９８﹒５０元，收新台幣４９６﹒５０元，升新台幣８﹒５０元。聯電因被證券行唱好目標價
至新台幣５４﹒５０元，股價於開市９分鐘後直飆漲停板價新台幣３６﹒３５元收市，創
２００２年７月以來新高。其他大型權值股表現各異，鴻海收市股價企穩前收市價之上，收新台
幣８２﹒９０元，微升新台幣０﹒４０元。大立光及聯發科表現強差人意，分別收新台幣
３４００元及７４３元，跌新台幣６０元及４元。傳產股指標之一台塑四寶今日全面報捷。台塑
收新台幣８８﹒８元，升新台幣０﹒５０元；台塑化收新台幣９４﹒７元，升新台幣０﹒８０元
；南亞收新台幣６６﹒２元，升新台幣０﹒５０元；而台化則收新台幣８０元，升新台幣
０﹒２０元。
　　加權指數曾高見１３９００點之上，上攻１４０００點機會不少，投資者可留意，隨著國際
油價回升，相關股份或帶動大市再進一步，刺激投資氣氛。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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