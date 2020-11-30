《經濟通通訊社３０日專訊》據路透社引述文件及消息人士透露，美國總統特朗普將會把中
芯國際（００９８１）、中國海洋石油（００８８３）列入與中國軍方有關聯的制裁黑名單，限
制他們獲得美國的投資。
據《華爾街日報》早前引述華府高級官員消息指，即使總統特朗普餘下任期只有兩個月，但
他仍在推動針對中國的強硬措施。據悉華府考慮將更多中資企業納入美國商務部黑名單，包括中
國晶片製造商中芯。（ａｌ）
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30/11/2020 09:26
【大國博弈】傳美國總統特朗普將中芯及中海油列入國防部黑名單
《經濟通通訊社３０日專訊》據路透社引述文件及消息人士透露，美國總統特朗普將會把中
芯國際（００９８１）、中國海洋石油（００８８３）列入與中國軍方有關聯的制裁黑名單，限
制他們獲得美國的投資。
據《華爾街日報》早前引述華府高級官員消息指，即使總統特朗普餘下任期只有兩個月，但
他仍在推動針對中國的強硬措施。據悉華府考慮將更多中資企業納入美國商務部黑名單，包括中
國晶片製造商中芯。（ａｌ）
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