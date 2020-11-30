【大國博弈】傳美國總統特朗普將中芯及中海油列入國防部黑名單

《經濟通通訊社３０日專訊》據路透社引述文件及消息人士透露，美國總統特朗普將會把中

芯國際（００９８１）、中國海洋石油（００８８３）列入與中國軍方有關聯的制裁黑名單，限

制他們獲得美國的投資。

據《華爾街日報》早前引述華府高級官員消息指，即使總統特朗普餘下任期只有兩個月，但

他仍在推動針對中國的強硬措施。據悉華府考慮將更多中資企業納入美國商務部黑名單，包括中

國晶片製造商中芯。（ａｌ）

