《小傳日記》魚缸今精神，科指仍失暈；成交少三成，升勢或煞停

《小傳日記》隔晚花旗孖屐腳仔軟，三大指數齊齊高位回吐，聯儲局主席鮑爺話即使疫苗有

進展，花旗國經濟仍然未明朗，對當地疫情一樣咁擔憂。另一方面，神州１１月財新製造業

ＰＭＩ今日出爐，有成５４﹒９好過孖屐預期，香江魚缸今日高開高走！大市朝早高開８１點後

反覆上升。午後恆指發力，最高去到２６６６２點，全靠內銀佬?濠賭佬同保險佬叻叻撐市，香

江魚缸最終收報２６５６７點，走上２２６點或近１巴仙，主板成交１５３１﹒２６億銀，大減

三成六。國指報１０６５９點，走高１１３點或逾１巴仙。科指報７９８５點，軟３４點或近半

巴仙。

而Ａ場兩市就一齊走上，上證綜指報３４５１點，升６０點或升近２巴仙；深證成指報

１３９３０點，揚２６０點或揚近２巴仙，但係兩市成交８６５０億銀人仔，按日減少９巴仙。

重磅藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）飛上近４巴仙，報８８﹒２銀；神州移動

（００９４１）走落不足半巴仙，報４６﹒３銀；生發發（００３８８）走上唔夠半巴仙，報

３８６﹒２銀；大象（００００５）腳軟逾１巴仙，報４１銀。



＊業績勝預期美團仍力疲，藥佬榮辱見中生製藥跣＊



科網佬今日多數走低，美團（０３６９０）第三季成績幾掂，純利按年大升３﹒７４倍，有

成６３﹒２１億銀人仔，但係被麥格理降級到得返「中性」，仲將他屐由２９４銀調低到２８７

銀。美團全日走低四格，報２８９﹒２銀；噚日外電報道話螞蟻可能無辦法喺２０２２年之前上

到市，母企阿里（０９９８８）今日繼續腳軟近２巴仙，報２５７﹒２銀；神州玩具公司凱知樂

同ＱＱ（００７００）諗住拍住上，一齊合作開發故宮題材嘅真人動畫劇集，希望透過「互聯網

＋內容ＩＰ＋玩具」嘅方式一齊賺大錢，ＱＱ飛起近３巴仙，報５７８銀；京東（０９６１８）

走落近１巴仙，報３３５﹒６銀；小米（０１８１０）腳軟逾１巴仙，報２６﹒１５銀。

醫藥佬都係榮辱互見，藥明生物（０２９６３）畀大摩升一成四他屐，由８０銀升到

９１﹒５銀，繼續叫缸友「增持」，話佢旗下同疫情相關嘅研究項目有商業化嘅可能，股價全日

彈起近７巴仙，報８０﹒９５銀，係今日表現最佳藍戰士；中生製藥（０１１７７）頭三季賺少

一成八，中金話佢成績唔及孖屐預期，神州帶量採購同輔助藥品管控搞到佢冇運行，並下調佢他

屐一成七去到１０銀；野村仲調低佢他屐兩成三去到８﹒９７銀，中生製藥唔見逾一成一，報

６﹒８８銀，係今日表現最曳藍戰士；石藥集團（０１０９３）潛水逾２巴仙，報７﹒４１銀；

藥明康德（０２３５９）飛起逾３巴仙，報１１９﹒５銀；復星醫藥（０２１９６）跳高逾４巴

仙，報３３﹒９５銀。



＊神州數據好銀行佬上掃，Ａ場有表現內險炒到癲＊



神州公布１１月財新製造業ＰＭＩ錄５４﹒９勝預期，創十年新高，中金又話後疫情時代銀

行業景氣度進入向好通道，上市銀行正處於業績Ｖ型反轉的起點，預計２０２１年銀行佬淨利潤

增長９﹒２巴仙，神州銀行佬就有炒作。郵儲銀行（０１６５８）升近６巴仙，報４﹒６４銀；

建行（００９３９）漲近２巴仙，報６﹒２銀；工行（０１３９８）彈近４巴仙，報５﹒１銀；

招行（０３９６８）漲２巴仙，報５０﹒０５銀；中行（０３９８８）升唔夠１巴仙，報

２﹒７５銀。

Ａ場造好，資金繼續炒作內險佬。中國平安（０２３１８）抽起近４巴仙，報９４﹒３銀；

中國人壽（０２６２８）升近３巴仙，報１８﹒０２銀；新華保險（０１３３６）上揚逾３巴仙

，報３３﹒６銀；中國太平（００９６６）飛高近８巴仙，報１４﹒７６銀為表現最佳國貨佬；

中國太保（０２６０１）走高近半成，報３０﹒９銀。



＊孖屐有憧憬光伏佬就醒，買盤確係堅安踏升到癲＊



孖屐憧憬出年經濟大幅反彈，對光伏行業需求增加，光伏佬彈起。保利協鑫能源

（０３８００）急飆１３﹒９２％，報０﹒９銀；信義光能（００９６８）無升跌，報

１４﹒１４銀；福萊特玻璃（０６８６５）跳起４巴仙，報２２﹒５銀；中國玻璃

（０３３００）爆炒２３巴仙，報１﹒１２銀；信義能源（０３８６８）升逾２巴仙，報

４﹒５７銀。

內需佬有資金買，體品股有炒作，安踏體育（０２０２０）彈起近半成，報１１０﹒５銀，

今日大戶主動買沽比率為６０：４０，買盤確係堅；李寧（０２３３１）抽高逾３巴仙，報

４３﹒４５銀；申洲國際（０２３１３）升近１巴仙，報１３２﹒３銀；滔搏（０６１１０）升

逾２巴仙，報１１﹒８銀；特步國際（０１３６８）漲近２巴仙，報３﹒３６銀，請請！



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