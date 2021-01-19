《小傳日記》成交三千億，魚缸真出色；突破兩萬九，升勁繼續有

《小傳日記》隔晚美股放假唞唞，但係美期今朝幾靚仔，人行又出台８００億銀人仔逆回購

，搞到香江魚缸高開２３７點報２９１００，一開市破咗二萬九關。魚缸早段愈升愈有，由科技

同內房佬領跑，加埋一眾藍戰士齊齊破頂，魚缸最高見２９８４８點，創近廿個月高位，逼近三

萬關，半日收升８８３點報２９４７６。

午後港股一開始繼續向上彈，大市氣氛熾熱，科指升幅一度超過四百點，奈何尾盤ＱＱ

（００７００）轉跌，生發發（００３８８）又升幅收窄，獲利盤湧現，令大市升幅一度回吐至

不足５００點，好彩北水力撐香江魚缸，全日錄得逾２６０億銀北水淨入再創新高，最終魚缸抽

升７７９點或近３巴仙，主板成交３０１５﹒８０億銀，按日大增三成四，創歷來最大單日主板

成交。國指報１１７３４，走高２７１點或逾２巴仙。科指報９３７４，走上２５８點或近３巴

仙，早盤見９５２６再破頂。

今日最叻藍戰士係潤地（０１１０９）彈逾一成，報３５﹒１銀；最渣就係蒙牛

（０２３１９），走低逾１巴仙，報４８銀，不過其實恆指５２隻成分股有４８隻都向上行。科

指最威成分股係心動（０２４００）全日飛起逾兩成，報６５﹒５銀。

但係Ａ場兩市都腳軟，上證綜指報３５６６，跣２９點或近１巴仙，深證成指報１５００３

，唔見２６５點或近２巴仙。兩市全日成交１０４１１億銀人仔，時隔一日後重返萬億關口，按

日增逾４巴仙。

大隻藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）今日勁揪，以接近新高１０９﹒３銀收市，踢高逾

４巴仙，報１０８﹒９銀，第三季自願醫保保單銷售按季增長；大象（００００５）都走上逾４

巴仙，報４３﹒８銀；建行（００９３９）走高近１巴仙，報６﹒２６銀；藥明（０２２６９）

都上過１１１﹒１銀破頂，收市踢高６巴仙，報１１０﹒８銀差少少再創新高。



＊小米最嫁勢ＱＱ高後低，科指未見頂心動最省鏡＊



科網龍頭今日齊齊起哄！北水繼續力捧小米（０１８１０），五日累積有成４４﹒６５億銀

北水淨買入，小米全日飛起逾５巴仙，報３１﹒４銀領漲科網龍頭；螞蟻煞停之後，五隻螞蟻戰

略基金改重倉ＱＱ（００７００），刺激ＱＱ盤中高見６７３﹒５銀破頂，但神州網民話ＱＱ電

腦版會偷睇用戶上網記錄，結果收市高位回吐唔夠半巴仙，報６５５銀；阿里（０９９８８）就

繼續走上近１巴仙，報２４４﹒２銀；美團（０３６９０）盤中亦衝上３４８銀創新高，全日踢

高近５巴仙，報３４１銀；京東（０９６１８）走上逾１巴仙，報３５２﹒４銀。

科指連續兩日創新高逼近一萬關，一班科指佬當然隨市開心飛高高，手游佬心動

（０２４００）彈起近２１巴仙，報６５﹒５銀破頂；手機佬代表舜宇（０２３８２）踢高近８

巴仙，報２２１銀，盤中見２２５﹒４銀創新高；有內媒聲稱喺供應鏈到收風，話榮耀代工廠商

有比亞迪電子（００２８５）份，代工量超過５０００萬部，比亞迪電子飛高近１６巴仙，報

４９﹒４銀，盤中高見５０﹒５銀破頂；微信小程序上年交易額升咗成倍，刺激微盟

（０２０１３）盤中彈到２３﹒７５銀破頂，收市跳高逾７巴仙，報２２﹒２銀；明源雲

（００９０９）就慘慘走低，早段見大手上板３０００萬股，每股４７﹒８８銀，涉資超過１４

億銀，收市都係插低逾４巴仙，報５０﹒９銀。



＊魚缸資金湧內房磚頭勇；來港上市多生發發高歌＊



內房大軍表現出色，潤地（０１１０９）高見３５﹒４銀，創１個月新高，全日跳起逾１０

巴仙，報３５﹒１銀。而恆大（０３３３３）今日就傳出好消息，話已安排逾１６５億提前贖回

換股債，咁有志氣，缸友都收貨，全日飆近１６巴仙，報１７﹒２６銀。至於金茂

（００８１７）走高近９巴仙，報４﹒２２銀，雅居樂（０３３８３）飛高逾５巴仙，報

１０﹒６６銀，世茂（００８１３）跳起近９巴仙，報２５﹒７５銀，融創（０１９１８）彈逾

９巴仙，報３４﹒７５銀。

魚缸重返二萬九咁高興，增加上生發發主席史美倫預料，喺花旗國上市嘅神州企業嚟香江二

次上市嘅趨勢將會持續。生發發連續第三個交易日破頂，今日最高見５２５銀，收漲近４巴仙，

報５０１銀，守住大牛股地位。國聯證券（０１４５６）飆近１５巴仙，報４﹒５８銀，海通國

際（００６６５）炒高近１２巴仙，報２﹒５６銀，中信証券（０６０３０）飛起近４巴仙，報

２０﹒１５銀，中金（０３９０８）彈高近９巴仙，報２４﹒４５銀。



＊廣汽試實車比亞迪微瀉，安踏獲唱好創歷史新高＊



大部份車佬今日隨大市高開後低走，廣汽（０２２３８）話，石墨烯基超級快充電池及矽負

極電池分別已按計劃進入實車測試階段，今日潛水逾５巴仙，報８﹒１８銀。東風

（００４８９）初步將今年銷量他屐定為３２９﹒２萬輛，多過舊年銷量１４﹒８巴仙，所以今

日都好吃香，走上近２巴仙，報８﹒８９銀。吉利（００１７５）先升後回吐，埋單無升跌，報

３２銀。比亞迪（０１２１１）就輕輕走低近１巴仙，報２３４銀。

神洲消費佬方面，大行第一上海唱好安踏（０２０２０），認為佢品牌、ＦＩＬＡ及其他品

牌顯示出良好嘅銷售復甦趨勢，而且庫存去化進度良好。所以上調他屐到１５５銀，維持買入評

級，安踏全日踢高逾９巴仙，報１４３銀，高見１４３﹒９銀，再創下歷史新高。申洲

（０２３１３）彈高近７巴仙，報１５４銀，九毛九（０９９２２）飛高逾１１巴仙，報２７銀

，其實佢已經連升２日，累升逾１４巴仙。呷哺呷哺（００５２０）同海底撈（０６８６２）都

連升２日，今日分別彈近１２巴仙同埋逾４巴仙，報１８﹒９８銀及報６３﹒７５銀，請請！



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