《陸言堂－陳永陸》恒指急升後回調正常，有條件挑戰歷史新高

《陸言堂》港股今日（２１日）顯著下跌，不過半日成交只有１４１４億，有所縮減，所以

今日恆指及國指下跌，只是技術性調整，絕非見頂的訊號，尤其是恆指今年累積升幅，一度超過

１０％，在不足一個月的時間，有此升幅，回調一下亦屬正常。



現在有不少分析，開始與２０１５年的情況作比較，尤其是當時在Ａ股急升帶動，加上政策

憧憬，令港股短時間內急升，成交亦一度接近３０００億元，不過好景不常，很快港股就顯著回

落，打回原形，瘋狂市況只維持很短時間。故此，不少分析都擔心，到底港股今次可以上升多久

。



不過，要留意的是２０１５年的時候，全球的央行貨幣政策，與現時比較絕對是南轅北轍，

加上雖然有部分新經濟股估值已開始出現極不合理的現象，但同時有不少舊經濟股估值仍然十分

低，加上從成交去分析，大市的確開始陷入瘋狂的狀態，但同時散戶的參與比例，沒有大幅上升

的情況，綜合以上的因素，恆指絕對有條件，挑戰歷史新高水平。



再參考國企指數的走勢，現距離２０１５年的歷史高位，有超過２０％的差距，加上今次的

情況，與２０１５年較大的分別是國企股自１１月份開始，成交持續上升，反映出有資金已對國

企股收集了近３個月的時間，與２０１５年突如其來的升勢並不一樣，所以就算１月份港股的升

勢來得有點急，仍未出現嚴重泡沫化的情況，相信恆指在２９１００點會有不錯的支持，而國企

指數的支持位則會在１１５００點。



＊香港建設私有化要約價吸引＊



雖然港股走勢近日十分理想，但有部分股份卻選擇在此時作私有化行動，其中香港建設

（００１９０）便宣布以要約價格每股８﹒０港元，進行私有化。今次要約價較公告私有化意向

停牌前交易日（１月１２日）第二次中期股息除淨收市價３﹒５港元，有約１２８﹒６％的溢價

，同時較停牌前９０個交易日平均收市價４﹒０港元，高出１００％，加上公司股價自２０１６

年始從未超過８﹒０港元，故要約價十分吸引。



另外，香港建設董事會議決宣派第二次中期股息每股１３港仙，來代替２０２０年度的末期

股息，同時該第二次中期股息不會成為私有化的條件，亦不會自私有化作價８﹒０港元扣除，小

股東接受私有化要約，連同第二次中期股息，小股東有每股８﹒１３港元回籠，所以實質的作價

其實更高，對小股東更有利。



事實上，大股東在過去十年不斷增持公司股份，但卻未能改變股價持續下跌的趨勢，而就算

在２０２０年１月，公司回購約３９０萬股，最高收市價７﹒５２港元，到２０２０年７月再回

購６０萬股，但當時收市價已跌至４﹒８７港元，最後股價更持續滑落至３﹒５０至３﹒７０港

元之間，但由於現時距離達到上市公司最低公眾持股量規定前的餘量上限僅有０﹒２４％，所以

大股東已難透過增持股份或以公司回購來支持股價。



而由於受近期中美局勢緊張及疫情影響，香港建設早前公布２０２０年中期業績，純利錄得

６５２０萬港元，按年下跌６８％，新簽租賃表現亦不佳，更出現部分租戶拖欠租金的情況，因

而令公司２０２０年上半年租金收益亦由１﹒９億港元下降１３％，至１﹒６億港元，基於種種

因素，香港建設似乎短期很難動用上市平台，發揮最大效益，所以私有化似乎是對小股東而言，

最好的保障。



加上，現時市場上有更多潛力優厚的選擇，同時不少舊經濟股估值亦低，同時大市正處於大

牛市中，套現換馬，對小股東而言，可以賺取的利潤會更多，故建議投資者接受私有化的方案。

《獨立股評人 陳永陸》

