【賭股轉勢】資金轉炒賭股，麥嘉嘉：銀娛金沙升勢急宜高位減磅

《經濟通通訊社記者劉孝言２４日報道》濠賭股近日成為市場焦點，於澳門開展接種新冠病

毒疫苗計劃後連日高歌猛進，本周一（２２日）至今，銀娛（０００２７）已漲近一成，金沙（

０１９２８）揚逾半成，紛紛破位破頂，加上科技股出現大幅調整，投資者或有意轉倉部署濠賭

板塊。

內地入境澳門毋須隔離的新政更令市場憧憬賭收復甦。匯豐證券發表研究報告指，北京及廣

州簽證申請在農曆新年後增加，而中場及貴賓表現亦帶動澳門博彩總收入（ＧＧＲ）上升。

匯證表示，２月的前２１天涵蓋農曆新年假期，錄得博彩總收入５８億澳門元。按市場細分

，ＶＩＰ賭收按月上升約５％，中場賭收則升３％至４％。



＊龍頭賭股升勢急勿追貨，可部署較落後賭股＊



銀娛近日逆市尋頂，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，銀娛金沙等

焦點賭股近日升勢過急，短期已累積一定升幅，澳門當局宣布所有由內地入境澳門人士毋須隔離

是股價主要催化劑。但預計銀娛等賭股全年業續表現較差，現時升勢已反映市場對經濟復甦的憧

憬，持股者可於高位分批減持，未持股者應待銀娛回調至７０元水平才考慮建倉。她另提醒投資

者，澳門六大賭牌於２０２２年屆滿，美資博企能否續牌存有隱憂，是投資金沙一大風險。

如投資者有意於現時投資濠賭板塊，麥嘉嘉建議選擇較落後的股份，如永利澳門（０１１２

８），該股近日開始轉勢，但仍與去年初高位相比有一定潛在升幅，可待股價回調至１４﹒５元

水平再吸納，有望隨賭收復甦而上行。

