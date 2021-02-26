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26/02/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流出３０﹒９億人幣，買九毛九保利協鑫沽港交所

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國十年債息在１﹒５厘徘徊，市場恐慌下，港股插過千點，
失守兩萬九收市。恆指低開６６２點，報２９４１２，跌幅曾收窄至４９４點，高見２９５７９
，但內地股市跌幅擴大，港股沽壓再現，午後更跌穿朝早低位，更插過千點，並以全日最低位收
市。恆指收造２８９８０，跌１０９３點或３﹒６％
　　按額度計算，北水全日淨流出３０﹒９億元人民幣，上日淨流入４１﹒３億元人民幣。北水
淨買入最多的個股依次是九毛九（０９９２２）、保利協鑫能源（０３８００）、贛鋒鋰業（０
１７７２）；淨賣出最多的依次是香港交易所（００３８８）、美團（０３６９０）、藥明生物
（０２２６９）。
　　主板成交３２０２﹒３９億元增加２４﹒７％。其中港股通成交７０８﹒４億元，佔總成交
２２﹒１％。

＊北水轉買九毛九，淨流入４﹒２億＊

　　九毛九跌３﹒７９％報３０﹒４５元，北水淨買入４﹒２億元。
　　保利協鑫能源升３﹒２６％報２﹒８５元，北水淨買入１﹒９億元。
　　贛鋒鋰業跌１０﹒８７％報９９﹒６５元，北水淨買入１﹒３億元。
　　港交所跌５﹒３６％報４７３﹒２元，北水淨賣出２７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　九毛九　　　　　（０９９２２）　　　　　　４﹒２３
　　保利協鑫能源　　（０３８００）　　　　　　１﹒９３
　　贛鋒鋰業　　　　（０１７７２）　　　　　　１﹒２６
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　０﹒０５

　　淨沽出最多港股：
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　－２７﹒０５
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　－１２﹒１４
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　－１０﹒４４
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－３﹒３７
　　紫金礦業　　　　（０２８９９）　　　　　－３﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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