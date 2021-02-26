【北水炒Ｄ乜】淨流出３０﹒９億人幣，買九毛九保利協鑫沽港交所

《經濟通通訊社２６日專訊》美國十年債息在１﹒５厘徘徊，市場恐慌下，港股插過千點，
失守兩萬九收市。恆指低開６６２點，報２９４１２，跌幅曾收窄至４９４點，高見２９５７９
，但內地股市跌幅擴大，港股沽壓再現，午後更跌穿朝早低位，更插過千點，並以全日最低位收
市。恆指收造２８９８０，跌１０９３點或３﹒６％
按額度計算，北水全日淨流出３０﹒９億元人民幣，上日淨流入４１﹒３億元人民幣。北水
淨買入最多的個股依次是九毛九（０９９２２）、保利協鑫能源（０３８００）、贛鋒鋰業（０
１７７２）；淨賣出最多的依次是香港交易所（００３８８）、美團（０３６９０）、藥明生物
（０２２６９）。
主板成交３２０２﹒３９億元增加２４﹒７％。其中港股通成交７０８﹒４億元，佔總成交
２２﹒１％。
＊北水轉買九毛九，淨流入４﹒２億＊
九毛九跌３﹒７９％報３０﹒４５元，北水淨買入４﹒２億元。
保利協鑫能源升３﹒２６％報２﹒８５元，北水淨買入１﹒９億元。
贛鋒鋰業跌１０﹒８７％報９９﹒６５元，北水淨買入１﹒３億元。
港交所跌５﹒３６％報４７３﹒２元，北水淨賣出２７億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
九毛九 （０９９２２） ４﹒２３
保利協鑫能源 （０３８００） １﹒９３
贛鋒鋰業 （０１７７２） １﹒２６
騰訊控股 （００７００） ０﹒０５
淨沽出最多港股：
香港交易所 （００３８８） －２７﹒０５
美團 （０３６９０） －１２﹒１４
藥明生物 （０２２６９） －１０﹒４４
小米集團 （０１８１０） －３﹒３７
紫金礦業 （０２８９９） －３﹒０７
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（ｃａ）
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