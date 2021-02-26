【北水炒Ｄ乜】淨流出３０﹒９億人幣，買九毛九保利協鑫沽港交所

《經濟通通訊社２６日專訊》美國十年債息在１﹒５厘徘徊，市場恐慌下，港股插過千點，

失守兩萬九收市。恆指低開６６２點，報２９４１２，跌幅曾收窄至４９４點，高見２９５７９

，但內地股市跌幅擴大，港股沽壓再現，午後更跌穿朝早低位，更插過千點，並以全日最低位收

市。恆指收造２８９８０，跌１０９３點或３﹒６％

按額度計算，北水全日淨流出３０﹒９億元人民幣，上日淨流入４１﹒３億元人民幣。北水

淨買入最多的個股依次是九毛九（０９９２２）、保利協鑫能源（０３８００）、贛鋒鋰業（０

１７７２）；淨賣出最多的依次是香港交易所（００３８８）、美團（０３６９０）、藥明生物

（０２２６９）。

主板成交３２０２﹒３９億元增加２４﹒７％。其中港股通成交７０８﹒４億元，佔總成交

２２﹒１％。



＊北水轉買九毛九，淨流入４﹒２億＊



九毛九跌３﹒７９％報３０﹒４５元，北水淨買入４﹒２億元。

保利協鑫能源升３﹒２６％報２﹒８５元，北水淨買入１﹒９億元。

贛鋒鋰業跌１０﹒８７％報９９﹒６５元，北水淨買入１﹒３億元。

港交所跌５﹒３６％報４７３﹒２元，北水淨賣出２７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

九毛九 （０９９２２） ４﹒２３

保利協鑫能源 （０３８００） １﹒９３

贛鋒鋰業 （０１７７２） １﹒２６

騰訊控股 （００７００） ０﹒０５



淨沽出最多港股：

香港交易所 （００３８８） －２７﹒０５

美團 （０３６９０） －１２﹒１４

藥明生物 （０２２６９） －１０﹒４４

小米集團 （０１８１０） －３﹒３７

紫金礦業 （０２８９９） －３﹒０７

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（ｃａ）

