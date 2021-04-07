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07/04/2021 15:17

《拆局麒想－林嘉麒》阿里具價值投資？博像比亞迪爆升

　　《拆局麒想》阿里巴巴（０９９８８）前景被市場看淡，近月一直彈唔起，但卻得到著名投
資者青睞，股神巴菲特拍擋查理芒格旗下報社Ｄａｉｌｙ　Ｊｏｕｒｎａｌ向美國ＳＥＣ提交了
１３Ｆ表，披露了截至２０２１年一季度末的美股持倉情況，持倉中唯一變動，是建倉阿里。值
得留意的是，Ｄａｉｌｙ　Ｊｏｕｒｎａｌ期內只持有５隻股票，其餘４隻包括：美國銀行、富
國銀行、Ｕ﹒Ｓ﹒Ｂａｎｃｏｒｐ、浦項鋼鐵，持倉數量均沒有變化，而今次持有阿里股票則高
達１６﹒５萬股，佔比高達１９﹒０２％。眾所周知，Ｄａｉｌｙ　Ｊｏｕｒｎａｌ投資風格一
向非常保守，集中於傳統高股息，而芒格與巴菲特一直對投資科技巨頭缺乏興趣。今次突然重倉
下注阿里，令市場感到非常意外，更值得審視其投資邏輯及其價值。
　
　　要買阿里，一定要有勇氣，皆因負面消息不斷，總叫投資者卻步。自馬雲表現了「真性情」
後，壞事接二連三，螞蟻集團ＩＰＯ擱淺、反壟斷調查、馬雲被傳「軟禁」、活躍用戶被拼多多
超前，龍頭電商位置也被奪去。芒格看好阿里是甚麼原因呢？在２０２１年２月２６日舉行的
Ｄａｉｌｙ　Ｊｏｕｒｎａｌ股東會上，有投資者向芒格提問，有關螞蟻集團、阿里陷入的風波
，是否擔心中國政府會介入？芒格答案是幾乎不可能發生。他同時認為，中國政府在經濟管理方
面相當高明，中國能夠在很短的時間內讓８億人脫貧。現時互聯網經濟就等同中國經濟的未來，
芒格看好阿里似乎相當合理。
　
　　繼續講阿里之前，可回顧芒格投資比亞迪（０１２１１）的戰績，大賺超過２０倍。持有初
期的五年，比亞迪股價一直沒有氣息，２０２０年就突然爆升４倍。當然讀者會想，阿里會不動
五年嗎？應該不會。截至２０２０年１２月底的三季業績，阿里屬於多引擎驅動而增長穩健。
ＭＡＵ與ＡＡＣ持續新高，單季度新增２２００萬，ＡＡＣ╱ＭＡＵ維持８６％高粘性。淘寶特
價版ＭＡＵ與ＡＡＣ皆突破１億。淘寶直播帶來的ＧＭＶ超過４０００億元。另外，新併購的高
鑫零售進一步推動新零售業務成為核心增長驅動引擎。新零售、盒馬、天貓超市、高鑫零售等自
營業務單季度佔收比提升至２３％，同比增長１０１％。另一方面，阿里雲業務維持高速增長，
首次實現單季度盈虧平衡。阿里雲同比增長５０％至１６１﹒１５億元，單季度首次實現了經調
整ＥＢＩＴＡ轉正，盈利２４００萬元。儘管阿里近年飽受拼多多的進擊，但其業務仍維持不錯
增長。再者，阿里是反壟斷法新政的受惠者，早前已成功將淘寶特價版連接微信小程序，預期阿
里日後可在下沉市場發力，從拼多多手中奪回一定市佔率。當然，阿里的價值不用置疑，惟在國
家政策籠罩下的阿里被懷疑屬實平常，買與不買，就是一句「別人恐懼我貪婪」吧。
《宏滙資產管理董事及投資策略總監　林嘉麒》
　
＊筆者並無持有上述股份

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