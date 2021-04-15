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15/04/2021 12:01

《凱文隨筆－凱文》「核廢水」排海，日本造孽不自知

　　《凱文隨筆－凱文》參與政治比當明星更容易竄紅，瑞典「環保少女」依著一張利嘴到處罵
街，就成為了地球上的紅人；但日本政府宣布會將「核廢水」排出大海，她表示知悉事件後，就
保持沉默，人設馬上崩塌；事實證明，不學無術的人不宜玩政治；至於她保持沉默的因由，咱們
姑且識破不說破好了。

　　蘇聯１９８６年發生的「切爾諾貝爾」核電站爆炸，與日本２０１１年的「福島」核電站爆
炸，都屬最高級別；然而，在人們腦海中，前者是危害全人類的恐怖事件，後者僅僅是一宗意外
而已。這天淵之別是拜西方媒體所賜，蘇聯是敵人，日本是友邦，報導起來就有所差別。同樣地
，西方媒體報導日本這次「核廢水」也有意無意地漏掉「核」字，或只用上「低輻射核廢水」的
詞。

　　「切爾諾貝爾」事故是我輩「已知天命」的人才有印象的事，但當今年輕一輩卻對這事絕不
陌生，前年同名劇集更是膾炙人口之作，一些青少年看罷說「很震撼」，西方編劇從他們的角度
編出貪腐的社會主義國家才出現那種意外的劇情，令大腦長期休假的觀眾潛移默化就認定民主國
家就不會出這種事故，但稍為注意「福島」新聞，就看到日本政府指責核電廠管理層欺上瞞下。

　　根據研究日本問題的中國專家指出，日本有多達５２個核電廠，原因是核子發電的成本是７
日圓，相對火力發電的４０日圓低多了，但這筆帳沒有計入核電廠出事後的天價處理費用，以「
福島」為例，十年前出事後預計要花「兩萬億」日圓來處理，現在這數目猛升至「八萬億」日圓
了。

　　那位專家還洩了一個密，如果在日本自駕遊，突然車子開到了一個豁然開朗的寧靜社區，風
景優美，環境怡人，歡迎你！來到了核電站社區；核電廠往往是在別區建設，「福島」就是為東
京提供電力，此舉可帶動偏遠地區的經濟，核電廠長年向當地政府交稅，支持了地方的財政。這
做法本來無可厚非，但就是略嫌短視。

　　日本現在處理「核廢水」的手法也是一樣，也許自己繼續處理下去，國家要承受沉重的經濟
負擔；日本過去十年間的ＧＤＰ已下降了２１％，國家其實是在倒退；本想靠奧運會來提振經濟
，奈何天公不造美，新冠疫情來襲，又無法遏止，奧運半生不死；想到這裏，乾脆讓全世界一齊
來承擔其「核廢水」的影響好了。日本政府近月就不太關心其國內的疫情，只關心新疆人的人權
，還要跟美國一齊協防台灣，說穿了，是日子混得不好，看看別處是否有便宜可檢。他們竄改歷
史，因而未有汲取歷史教訓，當歷史重演時，也許是滅國的嚴重挫敗。

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