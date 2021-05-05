《拆局麒想－林嘉麒》資源價格皆上升，獨看好銅價易升難跌

《拆局麒想》資源在經濟復甦刺激需求及加上通脹預期升溫拉高價格，再有中國持續深化供

給側改革，拜登亦計劃推動大型基建計劃，有助鋁、鋼、銅、煤炭等資源價格上升，再配合各國

去碳減排限制有關資源供應，產量設限下，相關資源股造好可說是配合天時地理人和多方面。



眾多資源中，銅價似乎走勢最獨當一面，過去一個月升幅高達一成，其中有幾個特別元素。

美銀證券在４月尾發表了研究報告指出，銅庫存目前已降至１５年前水位，存貨只能供應３﹒３

周需求，報告一出震驚資本市場。報告並預測，未來幾月銅價可能飆至每公噸１３０００美元，

今明兩年庫存進一步下滑，更恐怖的是報告指，若廢銅供給無法應付，庫存更在２０２４年消耗

殆盡，指銅價將面臨「更為劇烈的價格波動」，銅每噸可能升破２００００美元，終於有一商品

價格潛在升幅可比一比虛擬貨幣了。



庫存急跌，除了需求突然增加外，亦與供應極度緊張有關。最新５月４日的ＣＯＭＥＸ銅庫

存為６６０７８噸，較上一交易日減少３２７噸。美銀料全球今年銅生產量２４５７萬噸，按年

升５﹒１％，而今年銅消費量２４７６萬噸，按年升６％，即短缺１８﹒６萬噸；該行並預料全

球２０２２年銅短缺３６﹒９萬噸，估計至２０２３年銅行業才會呈過剩２５﹒２萬噸。全球主

要兩大銅礦生產國智利及秘魯亦巧合地存在著重大的不確定性。智利疫情嚴峻，儘管該國２月已

開始接種新冠狀病毒疫苗，有四成人口接種一劑，高疫苗接種率下，卻未能有效降低確診人數，

邊境要緊急關閉，同時有港口罷工、勞資問題等。



全球最大的銅礦商Ｃｏｄｅｌｃｏ已盡全力生產銅礦，但揚言智利疫情升溫下長期而言恐仍

不利銅礦擴產。公司表示，經過斥資數十億美元的智利礦場大修，提高礦場礦石品質，銅礦第一

季銅礦產量已提升至３８﹒６萬公噸，年增７％。然而，由於智利疫情升溫，導致生產狀況一度

受阻。智利第一季銅總產量明顯下降，但該國已預計今年將能夠提高產量，因為Ｃｏｄｅｌｃｏ

、ＢＨＰ和Ａｎｔｏｆａｇａｓｔａ擁有的巨型礦床已簽訂協議，就算在智利疫情升溫期間持續

開採銅礦。不過，長期而言，智利疫情激增會對銅市場產生負面影響，防疫措施保護工人已令

Ｅｌ Ｔｅｎｉｅｎｔｅ礦場延遲一年，Ｃｈｕｑｕｉｃａｍａｔａ礦場的地下作業也比計畫中

慢。儘管如此，Ｃｏｄｅｌｃｏ認為下半年旗下所有項目的開發預計都會有顯著進展。秘魯方面

，６月份才完成月總統大選，暫時民調領先的左派月提議礦業國有化，政治風險將降低企業投資

。供應緊張，但全球經濟持續由復甦進入擴張，基本金屬在需求下有支持，加上第二季為銅需求

全球尤其是中國的月傳統消耗旺季，中國經濟數據又會左右銅需求及價格。現時智利及秘魯在銅

產量供應問題短期難以解決下，而需求與日俱增持續，似乎銅價繼續向上趨勢是在所難免了。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》

