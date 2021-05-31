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31/05/2021 15:15

《凱文隨筆－凱文》歐洲人也想爭一口氣

　　《凱文隨筆－凱文》奧地利總統範德貝倫日前在維也納一個討論會上發出豪言壯志稱，歐盟
不能成為美國、中國和俄羅斯的殖民地；他說：「我們是歐洲人，我們為此而感到驕傲，但不妄
自尊大」。

　　乍聽之下，總統的話很有氣魄，來自一個文化底蘊深厚國度的人說話就是與眾不同，但再想
一想，如果他不是幼稚無知、沉醉在自己的音樂王國的話，這其實是一句廢話。看看目前美國在
海外數百個軍事基地，哪個國家不是美國的軍事殖民地？

　　過去四年，當美國那個小人總統叱吒風雲時，我們不斷聽到世界衍生出，法國特朗普、巴西
特朗普、英國特朗普，被冠上這些代名詞的國家領導人都是行情（或選情）高漲，無不沾沾自喜


　　當美國政客大唱「新疆強逼勞動、種族滅絕」的調子時，歐洲很多國家都馬上附和，公布制
裁中國的措施。美國的航母群到中國海域附近游戈，其盟友也紛紛跟隨；連喪偶未幾的老牌民主
國家的女皇帝日前也登上以其名字命名的航母，送別那艘計劃「穿越爭議性的南海水域」，進行
「首次作戰航程」的戰艦，真有穆桂英的悲催情懷。

　　過氣的政客也不甘人後，曾經當過澳洲總理的「中國通」陸克文也開腔指導各國，要對付中
國，就要「抱團」，否則有被中國挑出來單獨懲罰的風險。適值澳洲與紐西蘭領導人即將舉行會
談之際，澳洲的時事節目記者也在公開場合挑釁新西蘭總理阿德恩，問道：「你有時候是否要強
忍，不敢說得罪中國的話？」，連記者都要做政治正確的殖民記者。

　　最令人痛心疾首的莫過台灣的處境，當病毒近日在寶島肆虐時，立委、市長相繼喊出：「萊
豬（含瘦肉精的美國進口豬）我們也吃了，保護費（指天價向美國購買廢爛的軍火）我們也交了
，美國還不給我們疫苗」，那是多麼丟人現眼、不爭氣的話。中國要送疫苗，台灣執政當局就堅
決拒絕，拿生命當賭注，贏了面子，賭了命子，值不值？巴西是僅次於美國，全球新冠病毒死亡
人數第二高的國家，已逾４６萬人，該國周末終於爆發數百萬人示威遊行，怒罵總統博索納羅犯
下種族滅絕罪行，那傢伙被人戴上「巴西特朗普」帽子後，就彷彿鬼魅附體，也跟著說新冠只是
小感冒，當聖保羅州州長打算採購中國科興疫苗時，他就唱反調，宣稱不會買中國製造的疫苗。
台灣當局應以此為鑑，處理不好這次疫情的話，說不定就重演印度、巴西的悲劇。

　　奧地利總統想當一個自豪的歐洲人，要等美國衰敗才能完其美夢。這也許不需要等太久，美
國這幾年就是靠印鈔渡日，世界上那有這般不勞而獲的便宜事，用幾美分的成本印了一張百元美
鈔，就可以買別國辛苦生產出來的產品；每個國家都看在眼裏，美元這張「國際儲備鈔票」已供
應過剩，貶值是肯定的事。人民幣兌美元匯價近年不斷上升，這幾天更因人行官員一句「央行最
終要放棄匯率目標」的言論而屢創新高，而美國最近的通脹數據也攀升了，儘管聯儲局在試圖淡
化通脹壓力，指那只是暫時性，但美國龐大的貿易赤字與外債終歸是不能持續的。有專家指美元
這次的下跌不是周期性的，而將是一場腥風血雨。

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