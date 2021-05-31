《凱文隨筆－凱文》歐洲人也想爭一口氣

《凱文隨筆－凱文》奧地利總統範德貝倫日前在維也納一個討論會上發出豪言壯志稱，歐盟

不能成為美國、中國和俄羅斯的殖民地；他說：「我們是歐洲人，我們為此而感到驕傲，但不妄

自尊大」。



乍聽之下，總統的話很有氣魄，來自一個文化底蘊深厚國度的人說話就是與眾不同，但再想

一想，如果他不是幼稚無知、沉醉在自己的音樂王國的話，這其實是一句廢話。看看目前美國在

海外數百個軍事基地，哪個國家不是美國的軍事殖民地？



過去四年，當美國那個小人總統叱吒風雲時，我們不斷聽到世界衍生出，法國特朗普、巴西

特朗普、英國特朗普，被冠上這些代名詞的國家領導人都是行情（或選情）高漲，無不沾沾自喜

。



當美國政客大唱「新疆強逼勞動、種族滅絕」的調子時，歐洲很多國家都馬上附和，公布制

裁中國的措施。美國的航母群到中國海域附近游戈，其盟友也紛紛跟隨；連喪偶未幾的老牌民主

國家的女皇帝日前也登上以其名字命名的航母，送別那艘計劃「穿越爭議性的南海水域」，進行

「首次作戰航程」的戰艦，真有穆桂英的悲催情懷。



過氣的政客也不甘人後，曾經當過澳洲總理的「中國通」陸克文也開腔指導各國，要對付中

國，就要「抱團」，否則有被中國挑出來單獨懲罰的風險。適值澳洲與紐西蘭領導人即將舉行會

談之際，澳洲的時事節目記者也在公開場合挑釁新西蘭總理阿德恩，問道：「你有時候是否要強

忍，不敢說得罪中國的話？」，連記者都要做政治正確的殖民記者。



最令人痛心疾首的莫過台灣的處境，當病毒近日在寶島肆虐時，立委、市長相繼喊出：「萊

豬（含瘦肉精的美國進口豬）我們也吃了，保護費（指天價向美國購買廢爛的軍火）我們也交了

，美國還不給我們疫苗」，那是多麼丟人現眼、不爭氣的話。中國要送疫苗，台灣執政當局就堅

決拒絕，拿生命當賭注，贏了面子，賭了命子，值不值？巴西是僅次於美國，全球新冠病毒死亡

人數第二高的國家，已逾４６萬人，該國周末終於爆發數百萬人示威遊行，怒罵總統博索納羅犯

下種族滅絕罪行，那傢伙被人戴上「巴西特朗普」帽子後，就彷彿鬼魅附體，也跟著說新冠只是

小感冒，當聖保羅州州長打算採購中國科興疫苗時，他就唱反調，宣稱不會買中國製造的疫苗。

台灣當局應以此為鑑，處理不好這次疫情的話，說不定就重演印度、巴西的悲劇。



奧地利總統想當一個自豪的歐洲人，要等美國衰敗才能完其美夢。這也許不需要等太久，美

國這幾年就是靠印鈔渡日，世界上那有這般不勞而獲的便宜事，用幾美分的成本印了一張百元美

鈔，就可以買別國辛苦生產出來的產品；每個國家都看在眼裏，美元這張「國際儲備鈔票」已供

應過剩，貶值是肯定的事。人民幣兌美元匯價近年不斷上升，這幾天更因人行官員一句「央行最

終要放棄匯率目標」的言論而屢創新高，而美國最近的通脹數據也攀升了，儘管聯儲局在試圖淡

化通脹壓力，指那只是暫時性，但美國龐大的貿易赤字與外債終歸是不能持續的。有專家指美元

這次的下跌不是周期性的，而將是一場腥風血雨。

