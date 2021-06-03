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03/06/2021 08:31

【大國博弈】傳拜登將修訂中國軍方關聯企業投資禁令增添新實體

　　《經濟通通訊社３日專訊》據彭博社引述知情人士透露，美國總統拜登計劃本周修訂前總統
特朗普時期出台的中國軍方關聯企業投資禁令。
　　據知財政部將列出一份企業名單，他們可能因與中國國防和監控技術行業存在關聯，而面臨
經濟懲罰，而目前金融制裁和目標公司的選擇，都是依據美國國會授權的國防部報告。
　　目前預計拜登將於本周簽署經修訂命令，修改黑名單編制標準，以納入在國防或監控技術領
域開展業務的實體。
　　消息指拜登將保留原先名單上的大量實體，財政部外國資產控制辦公室將依據新命令增添新
實體，不過財政部將諮詢國務院和國防部意見。
　　阿肯色州共和黨參議員柯頓周三（２日）發布聲明指，美國政府必須繼續擴大中國軍方關聯
實體名單，他們不應該進入美國的技術和資本市場，並且是在武裝和資助主要競爭對手。
　　佛羅里達州參議員盧比奧、亞利桑那州民主黨參議員凱利、眾議員切尼在內的兩黨議員早前
並要求公布新的中國軍方關聯實體名單，強調美國政府必須繼續採取大膽行動，阻止中國對工業
基礎的經濟掠奪，絕不能讓中國侵蝕軍事優勢。
　　美國國會中美經濟與安全審查委員會前主席羅賓遜亦指，賦予財政部決定對部分中國軍方關
聯企業，實施資本市場制裁的權力，將有助於華爾街維持現狀。（ａｌ）

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