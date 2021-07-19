《師傅教路－黃瑋傑》康臣葯業與藥明康德合作，強強聯手達致雙贏

《師傅教路》康臣葯業（０１６８１）公布，其全資附屬公司廣州康臣葯業與上海藥明康德

新藥開發有限公司簽署戰略合作協議和項目協議，將充分發揮訂約雙方的長處，通過優勢互補、

強強聯合，在新藥研發及產品營銷領域達致雙贏。

康臣葯業是一個在中國主要從事現代中成藥及醫用成像對比劑研究、製造及營銷為一體的藥

業集團，現時擁有「１＋６」的產品格局，四條過億元產品線分別是腎科線（尿毒清顆粒、益腎

化濕顆粒）、影像線（釓噴酸葡胺注射液、碘帕醇注射液）、骨傷科（正骨水、雲香祛風止痛酊

）及婦兒線（右旋糖酐鐵口服溶液），預計消化線（緩痛止瀉軟膠囊等）１至２年內銷售額達到

億元以上，各線均有主打的、重磅的產品。

上海藥明為藥明康德（０２３５９）的直接全資附屬公司，主要從事小分子藥物的發現及研

發﹒根據雙方訂立的戰略合作協議，廣州康臣及上海藥明擬合作研發主要用於治療腎病及其併發

症的創新小分子藥物，並可能隨後擴展至其他疾病領域的其他創新藥物。



＊訂新藥研發項目協議，擴腎病藥物研發管道＊



至於雙方訂立的項目協議，其中，項目協議－Ｉ為用於急性腎損傷治療一類新藥研發項目，

以急性腎損傷作為首選適應症，由上海藥明負責臨床前的研究開發工作，而廣州康臣則負責向中

國國家藥品監督管理局（ＮＭＰＡ）遞交臨床Ｉ期試驗申請並獲取臨床默示許可，以及負責後續

的臨床開發和商業化工作。項目協議－ＩＩ為用於尿毒症瘙癢治療一類新藥研發項目，以尿毒症

瘙癢作為首選適應症，由上海藥明負責臨床前的研究開發工作及由廣州康臣向ＮＭＰＡ遞交臨床

Ｉ期試驗申請並獲取臨床默示許可，以及負責後續的臨床開發和商業化工作。

康臣葯業通過與上海藥明的合作將進一步提高研發能力和創新程度，助力集團開發更廣泛及

新穎的腎病藥物領域研發管道，為集團發展成為「全方位腎科龍頭」奠定基礎。建議買入價

５﹒２５元，目標５﹒７５元，止蝕位４﹒９５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有

上述股票）



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