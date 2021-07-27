《匯市縱橫－蕭啟洪》君子競技比賽

《匯市縱橫》在疫情的風風雨雨下，延遲了一年的東奧運動會於上周五（２３日）終於揭幕

了！今屆奧運有３３個競賽種類，來自大約２００個國家或地區的超過１１０００名運動員參賽

，閉幕禮將於８月８日舉行。在疫情下，大部分場地都不開放予觀眾入場，就連揭幕禮也變得冷

冷清清，耗資幾十億美元修建和翻新的體育場館空空蕩蕩，對日本而言，可以話苦不堪言，即使

面對預算嚴重超支也只能嘆一句無可奈何！



幾十年來，日本給人經濟停滯、人口老化、自然災禍頻生的羸弱形象，而奧運會向來都被視

作為「新希望」的源泉，所以日本就算冒著違逆民意和感染病毒的風險也要舉辦奧運。作為一屆

特殊的奧運會，中美都派出歷來最大規模的體育代表團，出戰東京奧運會，力爭金牌榜前列位置

；而東道主日本也定下欲奪取３０塊金牌為目標，能否借主場之利而取得好成續將拭目以待。然

而，美國作為國際體壇的傳統強國，論實力依然是最雄厚，無論在游泳和田徑都有著明顯優勢。

而中國一眾運動健兒亦期望在東京能打贏這場翻身仗，奪回自己曾經的領地。相信這屆奧運會獎

牌榜的前三位爭奪也將會非常激烈。



在這幾天，除了看到中美運動員在競技場上的激烈對決外，兩國如今在國際事務上的爭拗也

同樣激烈，使觀眾們看得咬牙切齒，不論是在各個領域的經貿、科研技術、地緣政治，還是太空

開發等競爭都日趨激烈。一直以來，中國對於中美關係的定位都是在強調不對抗、不衝突、相互

尊重和合作共贏，避免使用競爭的字眼。但近年來，美國已經把中國視為戰略競爭對手，並制定

出一套長期戰略競爭的法案來應對中國挑戰。很顯然，未來兩國在高科技、貿易、投資等領域已

由「接觸」走向「對抗」的局面。無論如何，儘管中美如此交惡，都無法將對方視為「萬惡不赦

」，因為大家的經濟利益都密切相連，犬牙交錯，你中有我，我中有你。然而，在雙方博弈的過

程中，則往往陷入中美制度競爭絕對化的陷阱之中，導致推行某些對抗政策時，就有如「搬起石

頭砸自己的腳上」。



還記得美國前總統侵侵於２０１８年曾揚言，向中國發動貿易戰將會很容易獲勝，並可為美

國贏得一場偉大的勝利，但事隔三年後，中美之間的貿易失衡反而在增加，單在５月美國最大港

口洛杉磯港的貨物運輸價值達美金２５９０億元破頂記錄，約一半是內地或香港的商品，恍惚好

似從來都沒有受到關稅戰和疫情的影響。儘管很多美國人對中國有著一股非常濃厚的排斥心理，

但說到底其身體力行時還是最誠實的。中國是目前的世界第二大經濟貿易體，很多美國的產品組

裝都是在中國，加上中國商品物美價廉的美號，在美國商場內仍是很難找到完全的替代品。在疫

情期間下，美國人對口罩、防護衣、呼吸機等中國製造產品的需求飆升，而拜登政府發給國民子

孫約３００００億美元的紓困基金也大都「貢獻」給了中國去，因為民間消費大多是電子產品與

民生用品，而這些都是中國製造的強項。然而，拜登以為利用關稅來壓制中國，但其實都被商家

轉嫁給美國的消費者，對中國企業的殺傷力並不是這麼大，反而印證了美國國內通脹急漲之迷。

對拜登政府來說，可說是事與願違，被現實打在臉上。



除了這些，拜登政府正在推動一項升級版的「ＴＰＰ」抗中法案，美國擬建立一個新的亞太

同盟貿易協議來抗中，也就是以美國主導體系經濟的升級版。而過去中國一直倡議「一帶一路」

的中國夢，拜登也來分一杯羹，欲重新建構新的美國版「一帶一路」。除此之外，中國早已率先

打出疫苗外交，拜登也如法炮製，準備購買１０億劑疫苗，來扶助貧窮國家。對於滴滴出行事件

，也凸顯出中國將會更嚴審中企在美國ＩＰＯ（首次公開發行）的要求，這也形同阻斷中國企業

赴美籌資之路，但亦可改道赴港掛牌上市，可謂「肥水不留別人田」。從這些線索可見，美中角

力已經擴展到所有層面，除了軍事、貿易、科技到金融，這已是全方位的戰鬥，而且戰線、範圍

愈來愈廣泛。如果說，中美博弈既然是沒人能躲避的，那就來一場「君子之爭」的競技比賽吧！



眼下這場中美金融戰如箭在弦，筆者認為，中國首要做的是如何減少對美元的依賴，這正是

拿著美國的痛點。這麼多年來，美國享有美元霸權地位的紅利，一旦神話破滅，後果將會是不堪

設想！從目前形勢來看，美國對中國企業施加壓力只會越趨於嚴謹，中國宜著力化危為機，透過

加快開放市場和發揮其自身優勢，允許更多外資大規模購買人民幣資產，並加快推進人民幣國際

化。只要中國能夠構建穩定金融環境，非但有利鞏固在全球經濟的話語權，更有望成為亞太區經

濟復甦的最強後盾。假以時日，人民幣成為亞太區內最穩健的貨幣將會不再是夢了！最後祝願今

屆東奧會能圓滿成功，中國加油，中國香港隊加油！



＊本周策略＊



英鎊：早前建議候低於１﹒３７５０買入英鎊兌美元已成交，更新目標１﹒４０００，止蝕

１﹒３５５０。



紐元：上周建議候低於０﹒６９００買入紐元兌美元已成交，維持目標０﹒７１００，止蝕

０﹒６８００。



離岸人民幣：本周建議候高於６﹒５２００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒４０００，止蝕

６﹒６０００。



澳元：本周建議候低於０﹒７３００買入澳元兌美元，目標０﹒７５００，止蝕０﹒７１８０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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